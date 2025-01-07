Чем полезна горбуша и как её правильно готовить? Кулинарные советы

Горбуша богата уникальным витамином РР. Он отвечает за целостность клеточной структуры в организме и довольно редко встречается в пище. В мясе горбуши содержится много полезных жирных кислот омега-3, но главная ее ценность — не рыбий жир, а белок, который легко усваивается организмом (25 г на 100 г).
Чем вкус горбуши отличается от лосося: у нее более выражен характерный рыбный вкус. Мясо плотное, не такое нежное, как у форели или лосося.
Мясо рыбы при жарке на сковороде становится еще жестче, поэтому такой способ приготовления горбуши практически не используется.
В пароварке рыба сохраняет максимум полезных свойств, именно поэтому ее рекомендуют в таком виде для лечебного питания.
Поставьте в разогретую духовку и выпекайте около 20 минут. Очень важно не переготовить, иначе горбуша может стать сухой.
Проверить готовность можно и ножом: проткните рыбу, а затем приложите кончик ножа к верхней губе. Если нож холодный, рыба еще должна находиться в духовке, но если она имеет высокую температуру, блюдо можно подавать к столу.
Горбу́ша (лат. Oncorhynchus gorbuscha) — вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae).
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