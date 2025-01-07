Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты эффективных зимних масок для сухой и чувствительной кожи
Педиатр Бережанский объяснил, почему нельзя хранить лекарства в дверце холодильника
Топ-3 самых опасных упражнения для новичка в спортзале
Отечественные игристые вина завоёвывают рынок
Почему собака много спит? Названы вероятные причины
Тайны ядра Земли: как оно влияет на развитие жизни
6 бесполезных кухонных гаджетов, которые только займут место
Способы хранения авокадо: как сохранить свежесть надолго
Как трюки развивают интеллект и физическую форму собаки

Чем полезна горбуша и как её правильно готовить? Кулинарные советы

1:27
Еда

Чем полезна горбуша

Горбуша богата уникальным витамином РР. Он отвечает за целостность клеточной структуры в организме и довольно редко встречается в пище. В мясе горбуши содержится много полезных жирных кислот омега-3, но главная ее ценность — не рыбий жир, а белок, который легко усваивается организмом (25 г на 100 г).

Горбуша, запечённая с лимоном
Фото: flickr.com by vmiramontes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горбуша, запечённая с лимоном

В чем разница между горбушей и семгой по вкусовым качествам

Чем вкус горбуши отличается от лосося: у нее более выражен характерный рыбный вкус. Мясо плотное, не такое нежное, как у форели или лосося.

Мясо рыбы при жарке на сковороде становится еще жестче, поэтому такой способ приготовления горбуши практически не используется.

В каком виде полезна горбуша

В пароварке рыба сохраняет максимум полезных свойств, именно поэтому ее рекомендуют в таком виде для лечебного питания.

Сколько времени занимает приготовление горбуши

Поставьте в разогретую духовку и выпекайте около 20 минут. Очень важно не переготовить, иначе горбуша может стать сухой.

Проверить готовность можно и ножом: проткните рыбу, а затем приложите кончик ножа к верхней губе. Если нож холодный, рыба еще должна находиться в духовке, но если она имеет высокую температуру, блюдо можно подавать к столу.

Уточнения

Горбу́ша (лат. Oncorhynchus gorbuscha) — вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Вулканы подо льдом Антарктиды: таяние запускает серию опасных процессов
Наука и техника
Вулканы подо льдом Антарктиды: таяние запускает серию опасных процессов Аудио 
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Экономика и бизнес
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки Аудио 
На берегу Балтийского моря обнаружили животное, которого там быть не могло
Домашние животные
На берегу Балтийского моря обнаружили животное, которого там быть не могло Аудио 
Популярное
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы

Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.

Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Последние материалы
Тайны ядра Земли: как оно влияет на развитие жизни
6 бесполезных кухонных гаджетов, которые только займут место
Способы хранения авокадо: как сохранить свежесть надолго
Как трюки развивают интеллект и физическую форму собаки
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Эти неожиданные продукты идеально фиксирует брови!
Какая температура на Луне? Изучаем экстремальные перепады
Простой способ похудеть: ежедневная рутина поможет скинуть вес
Найдено единственное средство, помогающее музыкантам сохранить слух
Европа закупает рекордные объёмы СПГ у России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.