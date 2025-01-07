Почему душ после тренировки важен для здоровья кожи

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

После интенсивной тренировки, когда тело покрывается потом, важно как можно скорее принять душ. Это не только вопрос гигиены, но и способ сохранить здоровье кожи и избежать раздражений.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicole-Koehler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Насадка для душа

Что делает пот

Пот выполняет важные функции для организма. Он помогает охлаждать тело, испаряясь с поверхности кожи. Кроме того, пот обладает антибактериальными свойствами и способен увлажнять кожу.

Пот играет ключевую роль в поддержании здоровья кожи. Он регулирует температуру тела и помогает выводить токсины.

Однако неприятный запах, связанный с потоотделением, появляется из-за бактерий, живущих на коже. Сам по себе пот не пахнет, но бактерии превращают его в источник неприятного аромата.

Когда лучше принимать душ

Дерматологи рекомендуют принимать душ сразу после тренировки. Идеальное время для этого — сразу после завершения упражнений.

Если такой возможности нет, важно сделать это не позже, чем через час. Иначе пот и бактерии могут вызвать раздражение, закупорку пор и неприятный запах.

Одежда имеет значение

Спортивная одежда тоже влияет на состояние кожи. Ткани из синтетики, впитывая пот, блокируют поры, что может привести к акне или фолликулиту. Если душ недоступен, можно использовать бесспиртовые салфетки с мицеллярной водой, чтобы временно очистить кожу.

Как часто можно принимать душ

В тёплом климате допустимо принимать душ два раза в день, но важно использовать тёплую воду и мягкие средства. После каждого душа желательно наносить увлажняющий крем, чтобы избежать сухости.

Для частого использования выбирайте мыло с глицерином или керамидами, так как они меньше раздражают кожу. А для борьбы с избыточным потоотделением попробуйте наносить антиперспирант на ночь. Это позволит средству работать более эффективно.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

