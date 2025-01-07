Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как в 40 лет почувствовать себя на 25? Эти виды спорта укрепят ваше тело и здоровье
Уникальный читинский парк «Сухотино»: от каменного века до эвенкийских праздников
Змеи и их яды: почему некоторые опасны, а другие нет
Как Римская империя пережила кризисы VI века
Тимьян в зимний рацион: как он поможет вам не заболеть
Салат из свёклы с плавленым сырком — простое, вкусное, полезное сочетание на каждый день
Приднестровье призывает Молдавию решить долговую проблему с газом
Как летать с питомцем без стресса: 5 проверенных советов
Как визуально уменьшить объёмы с помощью одежды?

Почему душ после тренировки важен для здоровья кожи

2:04
Еда

После интенсивной тренировки, когда тело покрывается потом, важно как можно скорее принять душ. Это не только вопрос гигиены, но и способ сохранить здоровье кожи и избежать раздражений.

Насадка для душа
Фото: commons.wikimedia.org by Nicole-Koehler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Насадка для душа

Что делает пот

Пот выполняет важные функции для организма. Он помогает охлаждать тело, испаряясь с поверхности кожи. Кроме того, пот обладает антибактериальными свойствами и способен увлажнять кожу.

Пот играет ключевую роль в поддержании здоровья кожи. Он регулирует температуру тела и помогает выводить токсины.

Однако неприятный запах, связанный с потоотделением, появляется из-за бактерий, живущих на коже. Сам по себе пот не пахнет, но бактерии превращают его в источник неприятного аромата.

Когда лучше принимать душ

Дерматологи рекомендуют принимать душ сразу после тренировки. Идеальное время для этого — сразу после завершения упражнений.

Если такой возможности нет, важно сделать это не позже, чем через час. Иначе пот и бактерии могут вызвать раздражение, закупорку пор и неприятный запах.

Одежда имеет значение

Спортивная одежда тоже влияет на состояние кожи. Ткани из синтетики, впитывая пот, блокируют поры, что может привести к акне или фолликулиту. Если душ недоступен, можно использовать бесспиртовые салфетки с мицеллярной водой, чтобы временно очистить кожу.

Как часто можно принимать душ

В тёплом климате допустимо принимать душ два раза в день, но важно использовать тёплую воду и мягкие средства. После каждого душа желательно наносить увлажняющий крем, чтобы избежать сухости.

Для частого использования выбирайте мыло с глицерином или керамидами, так как они меньше раздражают кожу. А для борьбы с избыточным потоотделением попробуйте наносить антиперспирант на ночь. Это позволит средству работать более эффективно.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Еда и рецепты
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы Аудио 
Как приготовить фарш для котлет, чтобы они были воздушными
Еда и рецепты
Как приготовить фарш для котлет, чтобы они были воздушными Аудио 
Популярное
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем

Новым фаворитом на кухне станет пароконвектомат — устройство, которое обеспечивает равномерное приготовление пищи благодаря циркуляции горячего воздуха.

Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Вот при скольких градусах правильно стирать банное полотенце
Простой способ борьбы с инеем на лобовом стекле
Простой способ борьбы с инеем на лобовом стекле
Последние материалы
Как в 40 лет почувствовать себя на 25? Эти виды спорта укрепят ваше тело и здоровье
Уникальный читинский парк «Сухотино»: от каменного века до эвенкийских праздников
Почему душ после тренировки важен для здоровья кожи
Змеи и их яды: почему некоторые опасны, а другие нет
Как Римская империя пережила кризисы VI века
Тимьян в зимний рацион: как он поможет вам не заболеть
Салат из свёклы с плавленым сырком — простое, вкусное, полезное сочетание на каждый день
Приднестровье призывает Молдавию решить долговую проблему с газом
Как летать с питомцем без стресса: 5 проверенных советов
Как визуально уменьшить объёмы с помощью одежды?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.