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Ароматный глинтвейн: согрейте зимний вечер с этим простым рецептом

1:54
Еда

Глинтвейн — это напиток, который ассоциируется с уютом, зимними вечерами и волшебством праздников. Он станет идеальным дополнением к вечеру у камина, катанию на коньках или дружеским посиделкам на природе. Хотите узнать, как приготовить идеальный глинтвейн? Вот проверенный рецепт.

Глинтвейн
Фото: commons.wikimedia.org by Mr.choppers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Глинтвейн

Выбор вина — ключ к успеху

Основа любого глинтвейна — качественное красное вино. Для этого рецепта подойдёт насыщенное вино. Оно придаст напитку богатый вкус и прекрасно сочетается с пряностями.

Ингредиенты, которые создают магию

Понадобятся:

  • бутылка красного вина
  • палочка корицы
  • несколько бутонов гвоздики
  • звёздчатый анис
  • дольки апельсина
  • цедра лимона

По желанию можно добавить сахар или мёд для сладости. Эти компоненты раскроют богатую палитру вкусов и ароматов, превращая глинтвейн в настоящее удовольствие.

Как приготовить

Подготовка: Налейте вино в кастрюлю и добавьте пряности, апельсин и лимонную цедру.
Нагревание: Аккуратно нагрейте смесь на медленном огне до появления пара. Помните, что кипятить вино нельзя — это испортит вкус.
Добавление сладости: На этом этапе добавьте сахар или мёд, ориентируясь на свои предпочтения.
Настойка: Снимите кастрюлю с огня и оставьте напиток на 15-30 минут, чтобы ароматы пряностей успели раскрыться.
Процеживание: Процедите напиток через сито, удаляя остатки специй и фруктов.

Подача: маленькие детали для волшебства

Разлейте глинтвейн по кружкам или бокалам, украсив их долькой апельсина или палочкой корицы. Напиток готов! Его тёплый аромат и согревающий вкус станут центром вашего праздника.

Уточнения

Глинтве́йн (нем. glühend Wein, от glühender Wein — горячее вино) — горячий алкогольный напиток на основе красного вина, нагретого до 70–80 градусов с сахаром (или мёдом) и пряностями (специями). 

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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