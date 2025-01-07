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Как приготовить рыбу с хрустящей корочкой, которая покорит всех

2:22
Еда

Хотите приготовить сочное рыбное филе с хрустящей корочкой, которая порадует даже самых привередливых едоков? Этот рецепт — идеальный вариант как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Минимум усилий — максимум удовольствия!

рыбное филе
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
рыбное филе

Ингредиенты:

  • свежая рыба (любой сорт, по вашему вкусу)
  • лимон
  • соль
  • перец
  • яйцо
  • растительное масло
  • мука
  • панировочные сухари

Шаги приготовления:

1. Подготовка рыбы

Разделайте рыбу на филе, удалив кожу и кости. Чтобы добиться особой сочности и удобства в работе, положите филе в морозильник на 30 минут. Подмороженное филе будет легче нарезать и панировать.

2. Лимонный маринад

Снимите с лимона цедру (1 ст. л. на 500 г филе) и выжмите 2 ст. л. сока. Смешайте цедру и сок с 1 ч. л. соли. Этот маринад не только придаст рыбе приятный аромат, но и сделает её более нежной.

3. Панировка

Добавьте молотый перец по вкусу в панировочные сухари. Можно также добавить щепотку сушеных трав, например, орегано или базилика, для более насыщенного вкуса. Отдельно взбейте яйцо до легкой пенки.

4. Маринование

Достаньте подмороженное филе из морозильника, натрите его лимонным маринадом и уберите в холодильник на 5-10 минут. Такой короткий этап маринования позволит рыбе впитать все ароматы.

5. Панирование и жарка

Обваляйте филе в муке, чтобы панировка держалась лучше.
Обмакните его во взбитое яйцо.
Обваляйте в панировочных сухарях, плотно прижимая их к рыбе для создания идеальной корочки.

Сразу же отправляйте рыбу на сковороду с разогретым маслом. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с каждой стороны. Главное, не передержите, чтобы рыба осталась сочной внутри.

Подача:

Подавайте горячее филе с гарниром на ваш выбор — рис, свежие овощи или картофельное пюре прекрасно дополнят это блюдо. Для завершения вкуса можно добавить соус: сливочный, чесночный или йогуртовый с зеленью.

Уточнения

Рыбное филе — полностью съедобный продукт в виде мышечной ткани рыбы, срезанной с обеих сторон тушки рыбы после очистки от чешуи и внутренностей.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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