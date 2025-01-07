Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лось вломился на территорию детского сада в Екатеринбурге
Больше полумиллиона рублей суд взыскал с заводчика, продавшего неправильного шпица
Как вулкан изменил лицо острова навсегда
Как подготовить рассаду к пересадке на грядки? Пошаговая инструкция
Доктор Мясников объяснил, что нужно есть для здоровья глаз
Питание после стерилизации: как не навредить кошке
Рыбы выходят из тени, а хищники ликуют: ночная жизнь рифов под светом
Как понять, что пора менять моторное масло? Четыре простых способа
Ипотечные предпочтения: какая программа была самой востребованной и самой непопулярной в 2024 году

Этот борщ поможет избавиться от лишних килограммов: узнай рецепт

1:40
Еда

Этот суп — отличный способ привести себя в форму после зимних праздников, но важно не увлекаться хлебом и сметаной. Он легкий, вкусный и полезный для фигуры.

Красный борщ
Фото: commons.wikimedia.org by Maksym Kozlenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красный борщ

Ингредиенты:

  • Куриный окорочок без кожи
  • 3 л воды
  • 0,5 кг молодой капусты
  • Репчатый лук
  • 2 молодые свеклы
  • Морковь
  • Помидор
  • Чеснок
  • Стебель сельдерея
  • 2 средние картофелины
  • Зелень
  • Соль, перец, лавровый лист
  • 1 ст. л. растительного масла

Как готовить:

  1. Сначала сварите бульон из куриного окорочка. После закипания лучше слить первую воду и продолжить варить на второй, чистой.
  2. Вам нужно получить около 3 литров бульона, после чего извлеките курицу. Она пригодится для другого блюда или может быть съедена просто с гарниром или в салатах.
  3. В кипящий бульон положите нарезанную кубиками картошку и капусту. Варите до полуготовности картофеля.
  4. Морковь, лук и свеклу нарежьте соломкой, не жарьте. Свеклу, если хотите, можно запечь заранее, а остальные ингредиенты добавляйте в бульон сырыми.
  5. Варите еще 15 минут, затем добавьте нарезанный сельдерей и помидор.
  6. В конце добавьте соль, перец, лавровый лист, растительное масло и чеснок.
  7. Дайте борщу настояться под крышкой около часа.

Подавать с зеленью. Это блюдо не слишком сытное, но очень вкусное и полезное. Особенно для тех, кто следит за фигурой.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Здоровье
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы Аудио 
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Садоводство, цветоводство
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список Аудио 
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Садоводство, цветоводство
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом Аудио 
Популярное
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы

Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.

Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Простой способ борьбы с инеем на лобовом стекле
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих
Последние материалы
Мосбиржа возобновляет торги акциями X5
Архитектурный шедевр, спрятанный между горами и морем
Бюджетный выбор: пять автомобилей с пробегом за 500 тысяч рублей
Ароматный глинтвейн: согрейте зимний вечер с этим простым рецептом
Русская порода собак, которая не выполняет бессмысленных команд
Три действенных способа бросить курить с помощью еды
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Бактерии озера Мендота: повторяющиеся цикл эволюции
Зачем опытные дачники сажают настурцию на своем участке? Не все об этом знают
Какие краски для волос безопасны для беременных?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.