Этот борщ поможет избавиться от лишних килограммов: узнай рецепт
1:40
Этот суп — отличный способ привести себя в форму после зимних праздников, но важно не увлекаться хлебом и сметаной. Он легкий, вкусный и полезный для фигуры.
Фото: commons.wikimedia.org by Maksym Kozlenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красный борщ
Ингредиенты:
- Куриный окорочок без кожи
- 3 л воды
- 0,5 кг молодой капусты
- Репчатый лук
- 2 молодые свеклы
- Морковь
- Помидор
- Чеснок
- Стебель сельдерея
- 2 средние картофелины
- Зелень
- Соль, перец, лавровый лист
- 1 ст. л. растительного масла
Как готовить:
- Сначала сварите бульон из куриного окорочка. После закипания лучше слить первую воду и продолжить варить на второй, чистой.
- Вам нужно получить около 3 литров бульона, после чего извлеките курицу. Она пригодится для другого блюда или может быть съедена просто с гарниром или в салатах.
- В кипящий бульон положите нарезанную кубиками картошку и капусту. Варите до полуготовности картофеля.
- Морковь, лук и свеклу нарежьте соломкой, не жарьте. Свеклу, если хотите, можно запечь заранее, а остальные ингредиенты добавляйте в бульон сырыми.
- Варите еще 15 минут, затем добавьте нарезанный сельдерей и помидор.
- В конце добавьте соль, перец, лавровый лист, растительное масло и чеснок.
- Дайте борщу настояться под крышкой около часа.
Подавать с зеленью. Это блюдо не слишком сытное, но очень вкусное и полезное. Особенно для тех, кто следит за фигурой.
Уточнения
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру