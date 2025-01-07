Этот борщ поможет избавиться от лишних килограммов: узнай рецепт

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот суп — отличный способ привести себя в форму после зимних праздников, но важно не увлекаться хлебом и сметаной. Он легкий, вкусный и полезный для фигуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Maksym Kozlenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красный борщ

Ингредиенты:

Куриный окорочок без кожи

3 л воды

0,5 кг молодой капусты

Репчатый лук

2 молодые свеклы

Морковь

Помидор

Чеснок

Стебель сельдерея

2 средние картофелины

Зелень

Соль, перец, лавровый лист

1 ст. л. растительного масла

Как готовить:

Сначала сварите бульон из куриного окорочка. После закипания лучше слить первую воду и продолжить варить на второй, чистой. Вам нужно получить около 3 литров бульона, после чего извлеките курицу. Она пригодится для другого блюда или может быть съедена просто с гарниром или в салатах. В кипящий бульон положите нарезанную кубиками картошку и капусту. Варите до полуготовности картофеля. Морковь, лук и свеклу нарежьте соломкой, не жарьте. Свеклу, если хотите, можно запечь заранее, а остальные ингредиенты добавляйте в бульон сырыми. Варите еще 15 минут, затем добавьте нарезанный сельдерей и помидор. В конце добавьте соль, перец, лавровый лист, растительное масло и чеснок. Дайте борщу настояться под крышкой около часа.

Подавать с зеленью. Это блюдо не слишком сытное, но очень вкусное и полезное. Особенно для тех, кто следит за фигурой.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

