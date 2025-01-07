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Красные щи: как Италия повлияла на любимое русское блюдо

1:22
Еда

Что, если мы вам скажем, что красные щи — это вовсе не традиционное русское блюдо? На самом деле, они пришли в Россию из Италии, где к супам часто добавляют помидоры или томатную пасту. Но интересно, что эта привычка пришла к нам не так давно, в середине 20-го века, сразу после Великой Отечественной войны.

Щи
Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Щи

До этого времени в русские щи (предшественники современных) помидоры не добавляли. Так что не стоит путать борщ и красные щи — это два совершенно разных блюда. Многие думают, что борщ и красные щи почти идентичны, но главный элемент, который их различает, это свекла. Борщ всегда готовился с этим корнеплодом, в то время как в щи свеклу не добавляют.

Интересный факт: красные щи варятся гораздо быстрее, чем традиционные, так как готовятся из свежей капусты. В отличие от кислой, она не только ускоряет процесс, но и сохраняет яркий красный цвет. Кислая капуста, наоборот, делает суп тусклым и менее привлекательным.

В советский период, когда красные щи подавали в столовых, часто в зажарку для этого блюда добавляли немного муки в томатную пасту. Это придавало супу более густую консистенцию и насыщенный вкус.

Уточнения

Щи — классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста, реже капустная рассада или савойская капуста, приготовляемый на костном или мясокостном или рыбном бульоне, грибном, овощном или крупяном отваре. 

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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