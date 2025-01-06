Запеченная утка с яблоками и апельсинами: беспроигрышный рецепт для торжества

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеченная птица — символ праздника и достатка. Она не только впечатляет своей внешней красотой, но и наполняет атмосферу торжеством. Кажется, что вынос такого блюда на стол сразу превращает обед в событие.

Фото: flickr.com by City Foodsters, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Утка

Ингредиенты:

Гусь или утка — 2-3 кг

Яблоки — 500 г

Апельсины — 2 шт.

Соль, перец, специи для птицы — по вкусу

Приготовление:

Прежде всего, тщательно вымойте птицу, обсушите её и удалите лишний жир. Снаружи и внутри натрите гусенка или утку солью, перцем и специями по вкусу. Яблоки помойте, удалите сердцевину и нарежьте на дольки.

Апельсины нарежьте тонкими кружочками. Наполните птицу яблоками и апельсинами.

Зашейте или закрепите отверстие зубочистками. Поместите птицу в глубокий противень или гусятницу. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте 2-3 часа, время от времени поливая птицу собственным соком.

Такой запеченный гусь или утка не только украсит ваш стол, но и порадует гостей своим неповторимым вкусом и ароматом!

Уточнения

У́тка — представитель птиц из нескольких родов семейства утиных: пеганки, нырковые утки, савки, речные утки, утки-пароходы, мускусные утки и крохали; всего более 110 видов.

