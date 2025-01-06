Запеченная утка с яблоками и апельсинами: беспроигрышный рецепт для торжества

Запеченная птица — символ праздника и достатка. Она не только впечатляет своей внешней красотой, но и наполняет атмосферу торжеством. Кажется, что вынос такого блюда на стол сразу превращает обед в событие.
Такой запеченный гусь или утка не только украсит ваш стол, но и порадует гостей своим неповторимым вкусом и ароматом!
У́тка — представитель птиц из нескольких родов семейства утиных: пеганки, нырковые утки, савки, речные утки, утки-пароходы, мускусные утки и крохали; всего более 110 видов.
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Новым фаворитом на кухне станет пароконвектомат — устройство, которое обеспечивает равномерное приготовление пищи благодаря циркуляции горячего воздуха.