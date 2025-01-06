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Запеченная утка с яблоками и апельсинами: беспроигрышный рецепт для торжества

1:14
Еда

Запеченная птица — символ праздника и достатка. Она не только впечатляет своей внешней красотой, но и наполняет атмосферу торжеством. Кажется, что вынос такого блюда на стол сразу превращает обед в событие.

Утка
Фото: flickr.com by City Foodsters, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Утка

Ингредиенты:

  • Гусь или утка — 2-3 кг
  • Яблоки — 500 г
  • Апельсины — 2 шт.
  • Соль, перец, специи для птицы — по вкусу

Приготовление:

  1. Прежде всего, тщательно вымойте птицу, обсушите её и удалите лишний жир.
  2. Снаружи и внутри натрите гусенка или утку солью, перцем и специями по вкусу.
  3. Яблоки помойте, удалите сердцевину и нарежьте на дольки.
    Апельсины нарежьте тонкими кружочками.
  4. Наполните птицу яблоками и апельсинами.
    Зашейте или закрепите отверстие зубочистками.
  5. Поместите птицу в глубокий противень или гусятницу.
  6. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте 2-3 часа, время от времени поливая птицу собственным соком.

Такой запеченный гусь или утка не только украсит ваш стол, но и порадует гостей своим неповторимым вкусом и ароматом!

Уточнения

У́тка — представитель птиц из нескольких родов семейства утиных: пеганки, нырковые утки, савки, речные утки, утки-пароходы, мускусные утки и крохали; всего более 110 видов.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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