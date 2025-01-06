Как приготовить узвар, чтобы он был и полезным и вкусным

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусный узвар — это не просто компот, а традиционный напиток, который идеально подходит к кутье. Он не только радует своим вкусом, но и обладает символическим значением, символизируя здоровье и долголетие. Такой напиток станет прекрасным дополнением к любому застолью, при этом принесет вам не только удовольствие, но и пользу.

Фото: commons.wikimedia.org by E4024, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Компот из сухофруктов

Ингредиенты:

200 г сухофруктов (яблоки, груши, сливы)

1 литр воды

Сахар или мед — по вкусу

Как приготовить узвар

Сначала промойте сухофрукты под проточной водой, затем залейте их кипятком на 10 минут, чтобы они стали мягкими и раскрыли свой вкус. Слейте воду и переложите сухофрукты в кастрюлю. Залейте сухофрукты 1 литром холодной воды и поставьте на плиту. Доведите до кипения и варите на медленном огне 10-15 минут, чтобы все вкусы раскрылись. Добавьте сахар или мед по вкусу и дайте настояться под крышкой около 2-3 часов.

Уточнения

Взвар (укр. узвар, отвар, навар) — напиток, получаемый с помощью длительного нагревания воды или пива с травами, кореньями, фруктами или ягодами.

