Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уровень IQ у россиян оказался выше, чем у жителей многих других стран
Правильный выбор места для высадки рассады баклажанов
Украинская гривна рухнула до исторического минимума
Ледовые хребты Арктики исчезают: неожиданные данные за 30 лет наблюдений
Секреты безопасного питания: холестерин под контролем
Простое движение для плоского живота и рельефного пресса
Исландия возглавила рейтинг мест для спокойного отдыха
Как Toyota сделала автомобили умнее: 10 технологий, изменивших индустрию
Как правильно обращаться с холкой кошки: советы для владельцев

Как приготовить узвар, чтобы он был и полезным и вкусным

1:04
Еда

Вкусный узвар — это не просто компот, а традиционный напиток, который идеально подходит к кутье. Он не только радует своим вкусом, но и обладает символическим значением, символизируя здоровье и долголетие. Такой напиток станет прекрасным дополнением к любому застолью, при этом принесет вам не только удовольствие, но и пользу.

Компот из сухофруктов
Фото: commons.wikimedia.org by E4024, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Компот из сухофруктов

Ингредиенты:

  • 200 г сухофруктов (яблоки, груши, сливы)
  • 1 литр воды
  • Сахар или мед — по вкусу

Как приготовить узвар

  1. Сначала промойте сухофрукты под проточной водой, затем залейте их кипятком на 10 минут, чтобы они стали мягкими и раскрыли свой вкус.
  2. Слейте воду и переложите сухофрукты в кастрюлю.
  3. Залейте сухофрукты 1 литром холодной воды и поставьте на плиту.
  4. Доведите до кипения и варите на медленном огне 10-15 минут, чтобы все вкусы раскрылись.
  5. Добавьте сахар или мед по вкусу и дайте настояться под крышкой около 2-3 часов.

Уточнения

Взвар (укр. узвар, отвар, навар) — напиток, получаемый с помощью длительного нагревания воды или пива с травами, кореньями, фруктами или ягодами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Древние цивилизации оживают: уникальная находка в Руб-эль-Хали
Наука и техника
Древние цивилизации оживают: уникальная находка в Руб-эль-Хали Аудио 
Простой способ борьбы с инеем на лобовом стекле
Авто
Простой способ борьбы с инеем на лобовом стекле Аудио 
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Садоводство, цветоводство
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом Аудио 
Популярное
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем

Новым фаворитом на кухне станет пароконвектомат — устройство, которое обеспечивает равномерное приготовление пищи благодаря циркуляции горячего воздуха.

Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Вот при скольких градусах правильно стирать банное полотенце
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих
Последние материалы
Украинская гривна рухнула до исторического минимума
Ледовые хребты Арктики исчезают: неожиданные данные за 30 лет наблюдений
Секреты безопасного питания: холестерин под контролем
Простое движение для плоского живота и рельефного пресса
Исландия возглавила рейтинг мест для спокойного отдыха
Как Toyota сделала автомобили умнее: 10 технологий, изменивших индустрию
Как правильно обращаться с холкой кошки: советы для владельцев
Как приготовить узвар, чтобы он был и полезным и вкусным
Как убрать растяжки в домашних условиях и сделать кожу гладкой?
Риски подержанных авто: как избежать ошибок при покупке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.