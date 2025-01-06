Как приготовить узвар, чтобы он был и полезным и вкусным

Вкусный узвар — это не просто компот, а традиционный напиток, который идеально подходит к кутье. Он не только радует своим вкусом, но и обладает символическим значением, символизируя здоровье и долголетие. Такой напиток станет прекрасным дополнением к любому застолью, при этом принесет вам не только удовольствие, но и пользу.
Взвар (укр. узвар, отвар, навар) — напиток, получаемый с помощью длительного нагревания воды или пива с травами, кореньями, фруктами или ягодами.
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