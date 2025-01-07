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Осторожно, русская кухня: диетологи предупреждают о вреде трёх всеми любимых блюд

1:16
Еда

Рецепты русской кухни, передаваемые из поколения в поколение, не всегда безопасны для здоровья, хотя многие уверены в обратном. Некоторые блюда могут негативно сказаться на организме, напоминают специалисты.

Сельдь под шубой
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сельдь под шубой

Диетолог Камила Гаппарова рекомендует относиться к блинам как к лакомству и не употреблять их в больших количествах. Даже тонкие блинчики содержат много быстрых углеводов, которые могут привести к набору лишнего веса. Лучше ограничиться 2–3 блинами за один приём пищи.

Специалист по питанию Натали Макиенко также советует отказаться от маринованных грибов. Это блюдо может вызвать проблемы с поджелудочной железой и дискомфорт в кишечнике. Кроме того, покупка уже готовых консервов может быть опасной из-за риска отравления.

Но всё-таки самым вредным, хотя в то же время и вкусным блюдом русской кухни считается селёдка под шубой, сообщает портал "Русская семёрка". Этот салат может вызвать привыкание и отёки из-за высокого содержания соли, крахмала, простых углеводов и майонеза. Эти ингредиенты плохо сочетаются между собой и могут вызвать проблемы с пищеварением.

Уточнения

Ру́сская ку́хня — традиционная кухня русского народа.

«Сельдь под шубой» («селёдка под шубой», «шуба», «сельдь под одеялом») — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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