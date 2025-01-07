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Как сделать жёсткое мясо нежным и сочным: просто замаринуйте его в этом простом ингредиенте

1:02
Еда

В нашей жизни мясные блюда занимают особое место как в праздничные дни, так и в повседневном рационе. Однако иногда купленное мясо оказывается не первой свежести, и приготовленные из него блюда получаются жёсткими и невкусными.

Кусок говядины
Фото: flickr. com by Larry Hoffman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кусок говядины

Не стоит спешить выбрасывать такое мясо, ведь из него можно приготовить замечательное блюдо. Чтобы сделать мясо более мягким, можно использовать один популярный продукт.

Нарежьте мясо на порционные куски и положите в глубокую кастрюлю. Затем залейте его соевым соусом в достаточном количестве, не жалея. Поскольку соус уже содержит соль, добавлять её дополнительно не нужно.

Для аромата можно добавить в маринад любимые специи и крупно нарезанный лук. Накройте кастрюлю крышкой и уберите в холодильник на несколько часов.

После маринования мясо можно обжарить или запечь. В результате оно станет нежным и сочным.

Уточнения

Со́евый со́ус (кит. трад. 醬油, упр. 酱油, пиньинь jiàngyóu, палл. цзянъю; яп. 醤油 сё: ю; кор. 간장 канджа́нъ; вьет. nước tương ныок тыонг) — один из основных компонентов азиатской кухни, продукт ферментации (брожения) соевых бобов (иногда с добавлением зерновых) под воздействием грибов рода аспергилл. 

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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