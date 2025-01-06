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Малина при простуде и черника для зрения: доктор Мясников рассказал о мифах про ягоды

1:14
Еда

Польза ягод для здоровья известна многим. Они являются отличным источником витаминов, минералов и антиоксидантов. Однако вокруг них существует множество мифов, с которыми разоблачительный доктор Александр Мясников решил внести ясность.

черника
Фото: shopify.com by Matthew Henry, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
черника

В выпуске программы "Доктор Мясников" на канале "Россия 1" врач отметил, что черника не способствует улучшению зрения, как ошибочно принято считать. Вместо этого, она положительно влияет на состояние сосудов и может помочь снизить систолическое артериальное давление.

Кроме этого, черника помогает защитить организм от деменции и уменьшает вероятность развития сахарного диабета. Лидером же по содержанию витамина С является черная смородина. Специалист также отметил, что малиновый чай может эффективно понизить температуру и укрепить иммунную систему, а вишня и черешня обе одинаково полезны для здоровья.

Оптимально хранить ягоды в замороженном виде, так как свежие быстро теряют свою питательную ценность, а варенья и компоты не являются лучшим выбором из-за высокого содержания сахара.

Уточнения

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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