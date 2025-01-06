Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы по расчету всех расходов при покупке квартиры
Кистевые ремни: что это, зачем нужны и как их правильно использовать
Простой совет для автомобилистов, который убережет ваши документы
Синдром дефицита внимания и гиперактивности и стирка: как сделать домашние дела проще
Древние цивилизации оживают: уникальная находка в Руб-эль-Хали
Дороги перекрыты — французские фермеры требуют перемен
Как сделать патчи эффективнее: советы для кожи вокруг глаз
Лёгкий уход и море красоты: секреты спатифиллума
Холодная зима подстёгивает расход газа в Европе

Рецепт рождественской кутьи

1:27
Еда

Кутья — традиционное славянское блюдо, которое едят на Рождество. Попробуйте приготовить его для своей семьи.

Рождественская кутья
Фото: commons.wikimedia.org by Rakoon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рождественская кутья

Вам понадобится: 300 г цельной пшеницы, 100 г мака, 100 г изюма, кураги и чернослива, 100 г грецких орехов, 1-2 ч. л. мёда, щепотка соли.

Приготовление:

  1. Пшеницу необходимо замочить на 10 часов в холодной воде.
  2. Когда время выйдет, пшеницу залейте водой, посолите и доведите до кипения на среднем огне. Варите на малом огне ещё минут 30-50.
  3. Мак залейте кипятком, объём которого в 2 раза больше, чем объём мака.
  4. Минут через 40 слейте воду и слегка пробейте блендером, пока мак не начнет выделять белое "молочко".
  5. Приготовьте узвар — промойте сухофрукты, залейте 2-3 ст. холодной воды, доведите до кипения на сильном огне. Убавьте огонь и варите ещё минут 15. Затем процедите, добавьте мёд. Сухофрукты мелко нарежьте.
  6. Орехи обжарьте на сухой сковороде минут 5, до появления орехового аромата и золотистого цвета. Нарежьте.
  7. В отваренную пшеницу положите уже подготовленные мак, орехи и сухофрукты.

Перед подачей полейте узваром и перемешайте.

Уточнения

Кутья́ (укр. кутя́, бел. куцця́, куця́, болг. кутя́, церк.-слав. кутьѩ, куциѩ, коуциѩ), также коливо, канун, сочиво — каша из цельных зёрен пшеницы, ячменя, реже — пшена или риса с добавлением мёда (сыты) или сахара, иногда — с сухофруктами (изюмом), орехами, маком.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Наука и техника
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Новости спорта
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть Аудио 
Как быстро и эффективно избавиться от тараканов в доме: экологичный народный метод
Недвижимость
Как быстро и эффективно избавиться от тараканов в доме: экологичный народный метод Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Последние материалы
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Удобный способ въезда в гараж без страха повредить машину
Седые волосы — это не судьба! Узнайте, как замедлить процесс
Эти породы собак отлично ладят с кошками
Названо неожиданное полезное свойство холодца — актуально в праздничные дни
Как правильно тренироваться при сколиозе: тренажеры, плавание, йога
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
5 лучших способов избавиться от плесени в ванной комнате
258 компаний Татарстана поставляют продукцию в 56 стран мира
Рецепт рождественской кутьи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.