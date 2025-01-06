Рецепт рождественской кутьи

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Кутья — традиционное славянское блюдо, которое едят на Рождество. Попробуйте приготовить его для своей семьи.

Фото: commons.wikimedia.org by Rakoon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рождественская кутья

Вам понадобится: 300 г цельной пшеницы, 100 г мака, 100 г изюма, кураги и чернослива, 100 г грецких орехов, 1-2 ч. л. мёда, щепотка соли.

Приготовление:

Пшеницу необходимо замочить на 10 часов в холодной воде. Когда время выйдет, пшеницу залейте водой, посолите и доведите до кипения на среднем огне. Варите на малом огне ещё минут 30-50. Мак залейте кипятком, объём которого в 2 раза больше, чем объём мака. Минут через 40 слейте воду и слегка пробейте блендером, пока мак не начнет выделять белое "молочко". Приготовьте узвар — промойте сухофрукты, залейте 2-3 ст. холодной воды, доведите до кипения на сильном огне. Убавьте огонь и варите ещё минут 15. Затем процедите, добавьте мёд. Сухофрукты мелко нарежьте. Орехи обжарьте на сухой сковороде минут 5, до появления орехового аромата и золотистого цвета. Нарежьте. В отваренную пшеницу положите уже подготовленные мак, орехи и сухофрукты.

Перед подачей полейте узваром и перемешайте.

Уточнения

Кутья́ (укр. кутя́, бел. куцця́, куця́, болг. кутя́, церк.-слав. кутьѩ, куциѩ, коуциѩ), также коливо, канун, сочиво — каша из цельных зёрен пшеницы, ячменя, реже — пшена или риса с добавлением мёда (сыты) или сахара, иногда — с сухофруктами (изюмом), орехами, маком.

