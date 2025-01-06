Названо неожиданное полезное свойство холодца — актуально в праздничные дни

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Холодец является одним из самых популярных блюд на новогоднем столе в странах постсоветского пространства. Он не только обладает приятным вкусом, но и считается полезным. Эксперты отмечают, что холодец может помочь в борьбе с похмельем, поэтому его часто употребляют на утро после праздников.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain холодец

Согласно народным поверьям, холодец приносит пользу благодаря содержанию коллагена, который способствует здоровому сиянию кожи и поддерживает функционирование суставов, сосудов и внутренних органов. Этот белок также важен для здоровья зубов и костей.

Тем не менее, специалисты программы "Живая еда" на НТВ утверждают, что это заблуждение. Коллаген не поступает в кожу или ногти напрямую; как и все другие белки, он расщепляется на аминокислоты, которые затем используются различными органами для своих нужд.

"В холодце очень много аминокислот, таких, как глицин и лизин. Глицин — он очень важен, он успокаивает нервную систему и хорошо устраняет синдром похмелья", — подчеркнула диетолог Алла Погожева.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.

