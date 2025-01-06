Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кистевые ремни: что это, зачем нужны и как их правильно использовать
Простой совет для автомобилистов, который убережет ваши документы
Синдром дефицита внимания и гиперактивности и стирка: как сделать домашние дела проще
Древние цивилизации оживают: уникальная находка в Руб-эль-Хали
Дороги перекрыты — французские фермеры требуют перемен
Как сделать патчи эффективнее: советы для кожи вокруг глаз
Лёгкий уход и море красоты: секреты спатифиллума
Холодная зима подстёгивает расход газа в Европе
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке

Названо неожиданное полезное свойство холодца — актуально в праздничные дни

1:12
Еда

Холодец является одним из самых популярных блюд на новогоднем столе в странах постсоветского пространства. Он не только обладает приятным вкусом, но и считается полезным. Эксперты отмечают, что холодец может помочь в борьбе с похмельем, поэтому его часто употребляют на утро после праздников.

холодец
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодец

Согласно народным поверьям, холодец приносит пользу благодаря содержанию коллагена, который способствует здоровому сиянию кожи и поддерживает функционирование суставов, сосудов и внутренних органов. Этот белок также важен для здоровья зубов и костей.

Тем не менее, специалисты программы "Живая еда" на НТВ утверждают, что это заблуждение. Коллаген не поступает в кожу или ногти напрямую; как и все другие белки, он расщепляется на аминокислоты, которые затем используются различными органами для своих нужд.

"В холодце очень много аминокислот, таких, как глицин и лизин. Глицин — он очень важен, он успокаивает нервную систему и хорошо устраняет синдром похмелья", — подчеркнула диетолог Алла Погожева.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Kia Sportage 2025: обновление, которое впечатляет
Авто
Kia Sportage 2025: обновление, которое впечатляет Аудио 
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Еда и рецепты
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы Аудио 
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Новости спорта
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Последние материалы
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Удобный способ въезда в гараж без страха повредить машину
Седые волосы — это не судьба! Узнайте, как замедлить процесс
Эти породы собак отлично ладят с кошками
Названо неожиданное полезное свойство холодца — актуально в праздничные дни
Как правильно тренироваться при сколиозе: тренажеры, плавание, йога
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
5 лучших способов избавиться от плесени в ванной комнате
258 компаний Татарстана поставляют продукцию в 56 стран мира
Рецепт рождественской кутьи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.