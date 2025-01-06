Рецепт рыбных котлет с овощным гарниром, которые помогают восстановиться после праздников

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Простое блюдо, богатое белком и полезными жирами.



Вам потребуется: 200 г филе белой рыбы, 1 яйцо, половина луковицы, 1 ст. л. овсяных хлопьев, 200 г цветной капусты и брокколи, 1 ч. л. лимонного сока, соль, перец и приправы по вкусу.

Процесс приготовления:

1. При помощи блендера измельчите рыбу, лук и яйцо.

2. Добавьте овсяные хлопья и специи, посолите. Сделайте котлеты.

3. На антипригарной сковороде обжарьте с двух сторон, а лучше — запеките в духовке.

4. Овощи отварите и перед подачей сбрызните лимонным соком.

Подавайте вместе с котлетами.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

