4 удивительных блюда, в которые можно добавлять водоросли чука

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Суши роллы

Чука обычно используется в суши. Чтобы приготовить суши-роллы, замочите чуку в воде, чтобы увлажнить ее, затем положите небольшое количество на лист морских водорослей (нори) вместе с рисом для суши и ингредиентами на ваш выбор, такими как рыба, овощи и соусы. Скатайте и нарежьте небольшими кусочками. Чука придает суши восхитительный океанический вкус.

Фото: Salmon Sushi by Geoff Peters, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Блюдо японского ресторана в Канаде

Салаты

Измельченную чуку можно использовать в салатах. В японской кухне ее часто используют в салатах из морских водорослей. Смешайте с такими ингредиентами, как семена кунжута, соевый соус, уксус и немного сахара, чтобы получить вкусный и освежающий гарнир.

Блюда из лапши

Чука может стать отличным дополнением к блюдам из лапши. Вы можете посыпать нарезанной или регидратированной чукой салаты с лапшой, такие как холодная соба или удон.

Суп

Чуку можно добавлять в супы, особенно в суп мисо. Чтобы использовать ее в супе, замочите чуку в воде, а затем добавьте в кипящий бульон мисо вместе с другими ингредиентами, такими как тофу, овощи и морские водоросли.

Уточнения

Во́доросли (лат. Algae) — гетерогенная экологическая группа преимущественно фотоавтотрофных одноклеточных, колониальных или многоклеточных организмов, обитающих, как правило, в водной среде, в систематическом отношении представляющая собой совокупность многих отделов.

