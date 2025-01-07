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4 удивительных блюда, в которые можно добавлять водоросли чука

1:17
Еда

Суши роллы

Чука обычно используется в суши. Чтобы приготовить суши-роллы, замочите чуку в воде, чтобы увлажнить ее, затем положите небольшое количество на лист морских водорослей (нори) вместе с рисом для суши и ингредиентами на ваш выбор, такими как рыба, овощи и соусы. Скатайте и нарежьте небольшими кусочками. Чука придает суши восхитительный океанический вкус.

Блюдо японского ресторана в Канаде
Фото: Salmon Sushi by Geoff Peters, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Блюдо японского ресторана в Канаде

Салаты

Измельченную чуку можно использовать в салатах. В японской кухне ее часто используют в салатах из морских водорослей. Смешайте с такими ингредиентами, как семена кунжута, соевый соус, уксус и немного сахара, чтобы получить вкусный и освежающий гарнир.

Блюда из лапши

Чука может стать отличным дополнением к блюдам из лапши. Вы можете посыпать нарезанной или регидратированной чукой салаты с лапшой, такие как холодная соба или удон.

Суп

Чуку можно добавлять в супы, особенно в суп мисо. Чтобы использовать ее в супе, замочите чуку в воде, а затем добавьте в кипящий бульон мисо вместе с другими ингредиентами, такими как тофу, овощи и морские водоросли.

 

Уточнения

Во́доросли (лат. Algae) — гетерогенная экологическая группа преимущественно фотоавтотрофных одноклеточных, колониальных или многоклеточных организмов, обитающих, как правило, в водной среде, в систематическом отношении представляющая собой совокупность многих отделов.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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