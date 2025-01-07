Если вы это заметили, не ешьте! Простой способ быстро определить несвежие яйца

Погрузите яйца в воду. Если они остаются лежать на дне в горизонтальном положении, то они очень свежие.
Яйца, слегка приподнятые под тупым углом вверх, уже не являются свежими, но их еще можно использовать при приготовлении горячих блюд. Если они всплывают на поверхность, то яйца испорчены и их нельзя употреблять в пищу.
Испорченное яйцо нужно аккуратно выбросить, не разбив его. Если тухлое яйцо разобьется, ужасный запах пропитает всю кухню.
Если яйцо свежее, желток будет располагаться в центре, белок будет ярко-белым, без вкраплений, пятен и потемнений.
Если вы видите, что на желтке или яичном белке есть сгустки крови, включения или изменение цвета, яйцо испорчено.
Яйца следует хранить только в холодильнике. Как правило, куриные яйца сохраняют свою свежесть в течение 25 дней. Срок годности яиц должен быть указан на упаковке.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
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