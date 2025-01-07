Если вы это заметили, не ешьте! Простой способ быстро определить несвежие яйца

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Как определить несвежие яйца

Погрузите яйца в воду. Если они остаются лежать на дне в горизонтальном положении, то они очень свежие.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйца

Яйца, слегка приподнятые под тупым углом вверх, уже не являются свежими, но их еще можно использовать при приготовлении горячих блюд. Если они всплывают на поверхность, то яйца испорчены и их нельзя употреблять в пищу.

Испорченное яйцо нужно аккуратно выбросить, не разбив его. Если тухлое яйцо разобьется, ужасный запах пропитает всю кухню.

Как выглядит испорченное яйцо внутри

Если яйцо свежее, желток будет располагаться в центре, белок будет ярко-белым, без вкраплений, пятен и потемнений.

Если вы видите, что на желтке или яичном белке есть сгустки крови, включения или изменение цвета, яйцо испорчено.

Как долго хранятся яйца

Яйца следует хранить только в холодильнике. Как правило, куриные яйца сохраняют свою свежесть в течение 25 дней. Срок годности яиц должен быть указан на упаковке.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

