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Как заморозка спасает хлеб от черствения

1:41
Еда

Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые хозяйки хранят хлеб в морозильной камере, а не в шкафчике? Этот способ позволяет сохранить хлебобулочные изделия свежими на долгое время, что особенно полезно для семей, где хлеб потребляют нечасто.

Древние могли питаться не хлебом единым
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breads_of_Moskovskaya_Oblast._img_011.jpg by Dmitry Makeev
Древние могли питаться не хлебом единым

Замораживаем свежий хлеб: как и зачем

Низкие температуры значительно замедляют процесс черствения хлеба, предотвращая его порчу. Для этого достаточно обернуть буханку в несколько слоёв пищевой плёнки и поместить в морозилку. Такой хлеб не заплесневеет и сохранит свежесть на долгий срок.

Когда потребуется разморозить хлеб, просто оставьте его на столе на 4 часа или ускорьте процесс, положив продукт в духовку на 5 минут. После разморозки хлеб становится мягким, как будто его только что испекли.

Что делать с чёрствым хлебом

Не спешите выбрасывать хлеб, который начал твердеть! Нарежьте его кубиками, сложите в полиэтиленовый пакет и заморозьте. Такая заготовка может храниться долго и стать основой для вкусных и хрустящих гренок.

Когда гренки понадобятся, просто извлеките хлебные кубики из морозилки, слегка смочите их водой, выложите на противень и запеките в духовке около 20 минут. Результат — аппетитные гренки, которые можно приготовить без необходимости покупать свежий хлеб.

Используя эти простые методы, вы сможете не только продлить срок хранения хлеба, но и избежать пищевых отходов, сделав ваш подход к продуктам более экономным и практичным.

Уточнения

Хлеб - пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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