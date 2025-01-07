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Готовим лисички правильно: как избежать ошибок

1:15
Еда

Лисички не только вкусные, но и полезные: их состав позволяет бороться с паразитами, что делает лисички натуральным и безопасным средством для здоровья.

Лисички
Фото: commons.wikimedia.org by Andreas Kunze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лисички

Почему молодые лисички не нужно отваривать

Молодые грибы не содержат червей благодаря своим природным антибактериальным и антипаразитарным свойствам. Более того, предварительная варка ухудшает их вкус. Поэтому вместо того, чтобы варить, достаточно просто очистить, промыть и выпарить влагу на сковороде, после чего обжарить. Это сохранит насыщенный вкус и текстуру.

Особенности заморозки лисичек

Для заморозки рекомендуется предварительно отварить или обжарить грибы, чтобы избежать горечи после разморозки. Крупные или грибы, купленные на рынке, особенно нуждаются в предварительной обработке. Лисички варят 10-15 минут перед заморозкой. Если планируется жарка, достаточно подержать их в кипятке 7-10 минут. Такой подход поможет сохранить вкус и избавит от нежелательных сюрпризов.

Соблюдая эти простые советы, вы сможете наслаждаться лисичками в их лучшем виде, сохранив их вкус и пользу.

Уточнения

Лиси́чка обыкнове́нная или лисичка настоя́щая, или петушо́к (лат. Cantharēllus cibārius) — вид грибов семейства лисичковых.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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