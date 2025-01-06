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Топ-4 преимущества употребления веганских тортов

1:36
Еда

Более полезные ингредиенты

В веганских тортах часто используются полезные растительные ингредиенты, такие как фрукты, овощи, орехи и цельнозерновые продукты. Эти ингредиенты богаты необходимыми витаминами, минералами и пищевыми волокнами, которые полезны для вашего общего здоровья.

Тирамису
Фото: commons.wikimedia.org by Alexis Fam, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тирамису

Пониженное содержание насыщенных жиров

Традиционные торты часто содержат ингредиенты с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как сливочное масло и яйца, которые могут повысить уровень холестерина и представлять риск для здоровья сердца.

В веганских тортах используются альтернативные жиры, такие как растительные масла или растительные спреды, что снижает содержание насыщенных жиров и делает их более безопасным для сердца.

Без холестерина

Веганские пирожные полностью не содержат продуктов животного происхождения, а значит, не содержат пищевого холестерина. Избыток пищевого холестерина может способствовать накоплению бляшек в артериях, что потенциально может привести к проблемам с сердцем. Веганские торты помогут вам избежать этой проблемы.

Более низкая калорийность

Во многих рецептах веганских тортов используется меньше сахара и жира по сравнению с традиционными тортами. Это может привести к снижению общего содержания калорий, что делает их более легким вариантом десерта.

Важно следить за размерами порций, но веганские торты могут быть хорошим выбором, если вы следите за потреблением калорий.

 

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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