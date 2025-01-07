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Способы хранения авокадо: как сохранить свежесть надолго

1:54
Еда

Авокадо — удивительно полезный и вкусный фрукт, но сохранить его свежим бывает непросто. Незрелые плоды лучше оставить при комнатной температуре — так они дозреют естественно и не испортятся. Однако зрелый или разрезанный авокадо требует особого подхода.

Авокадо
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Авокадо

Целый плод: важные нюансы хранения

Чтобы авокадо целиком дольше оставался свежим, положите его в самый холодный отсек холодильника. Убедитесь, что поблизости нет продуктов, выделяющих этилен (яблоки, бананы, томаты, картофель), так как он ускоряет перезревание фрукта.

Разрезанный авокадо: как избежать потемнения

  1. Если плод уже разрезан, он сохранится в холодильнике максимум 1-2 дня. Важно оставить косточку и поместить авокадо в закрытую ёмкость.
  2. Для более длительного хранения замораживайте фрукт. При температуре -18 градусов он сохранит свои свойства до 6 месяцев.

Однако замораживание авокадо требует соблюдения некоторых правил:

  • Удалите косточку перед заморозкой, так как она содержит токсины, которые могут попасть в мякоть.
  • Половинки без косточки и кожицы оботрите лимонным соком и заверните в пищевую плёнку. Это предотвратит потемнение.
  • Ломтики или кусочки замораживайте сначала на разделочной доске, а затем храните в пакетах.
  • Спелые плоды удобно переработать в пюре, добавив 1 ст. л. лимонного сока на каждый фрукт. Разложите пюре в формы для льда, баночки или пакеты.
  • После разморозки авокадо отлично подходит для соусов, муссов или супов.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете наслаждаться вкусом и пользой авокадо в любое время.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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