Способы хранения авокадо: как сохранить свежесть надолго

Авокадо — удивительно полезный и вкусный фрукт, но сохранить его свежим бывает непросто. Незрелые плоды лучше оставить при комнатной температуре — так они дозреют естественно и не испортятся. Однако зрелый или разрезанный авокадо требует особого подхода.
Чтобы авокадо целиком дольше оставался свежим, положите его в самый холодный отсек холодильника. Убедитесь, что поблизости нет продуктов, выделяющих этилен (яблоки, бананы, томаты, картофель), так как он ускоряет перезревание фрукта.
Однако замораживание авокадо требует соблюдения некоторых правил:
Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете наслаждаться вкусом и пользой авокадо в любое время.
Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.