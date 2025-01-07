Салат из свёклы с плавленым сырком — простое, вкусное, полезное сочетание на каждый день

Салаты из свёклы — это не только вкусное, но и полезное блюдо. Этот корнеплод прекрасно сочетается с множеством ингредиентов, но особенно удачным дополнением к нему становятся плавленые сырки. Они придают салату особую нежность и оригинальность, делая его идеальным выбором в холодное время года.
Для приготовления салата вам понадобятся:
Приготовление
Перед подачей дайте салату немного охладиться, а затем при желании украсьте его зеленью. Приятного аппетита!
Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.
Плавленый сыр — молочный продукт, получаемый в результате переработки обычного сыра или творога.
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