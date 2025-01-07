Салат из свёклы с плавленым сырком — простое, вкусное, полезное сочетание на каждый день

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Салаты из свёклы — это не только вкусное, но и полезное блюдо. Этот корнеплод прекрасно сочетается с множеством ингредиентов, но особенно удачным дополнением к нему становятся плавленые сырки. Они придают салату особую нежность и оригинальность, делая его идеальным выбором в холодное время года.

Фото: commons.wikimedia.org by Sumit Surai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салат из свеклы

Для приготовления салата вам понадобятся:

3 свёклы,

2 плавленых сырка,

1 горсть грецких орехов,

1 зубчик чеснока,

майонез по вкусу,

соль по вкусу.

Приготовление

Начните с варки свёклы до полной готовности. После остывания очистите её от кожуры и натрите на крупной тёрке. Пропустите чеснок через пресс, а грецкие орехи измельчите. Плавленые сырки натрите на мелкой тёрке. Все подготовленные ингредиенты соедините в миске, добавьте соль и небольшое количество майонеза. Тщательно перемешайте.

Перед подачей дайте салату немного охладиться, а затем при желании украсьте его зеленью. Приятного аппетита!

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.



Плавленый сыр — молочный продукт, получаемый в результате переработки обычного сыра или творога.

