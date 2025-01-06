Готовим восхитительный куриный пирог в мультиварке

1. Подготовка мяса: куриное филе необходимо нарезать мелкими кусочками.
2. Замешивание теста: в отдельной миске взбейте яйца с добавлением соли и молока. Затем постепенно введите муку, разрыхлитель и выбранные вами специи. Тесто должно получиться достаточно жидким, чтобы легко перемешиваться.
3. Добавление начинки: к тесту добавьте нарезанное куриное мясо и натертый сыр. Хорошо все перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
4. Выпечка: полученную смесь вылейте в подготовленную форму для запекания. Пирог нужно выпекать примерно 40 минут в предварительно разогретой до 200°C духовке. Если у вас есть мультиварка, то можете использовать её вместо духовки.
Когда пирог будет готов, он станет золотистым сверху и пропеченным внутри. Этот заливной пирог с курицей и сыром наверняка порадует вашу семью своим нежным вкусом.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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