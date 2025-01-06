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Готовим восхитительный куриный пирог в мультиварке

1:22
Еда

Ингредиенты

  1. Вареное куриное филе — 300 г.
  2. Мука — 50 г.
  3. Яйца — 2 шт.
  4. Молоко — 150 мл.
  5. Сыр твердый — 50 г.
  6. Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  7. Соль и специи — по вкусу.

Приготовление

1. Подготовка мяса: куриное филе необходимо нарезать мелкими кусочками.

слоёный пирог
Фото: freepik
слоёный пирог

2. Замешивание теста: в отдельной миске взбейте яйца с добавлением соли и молока. Затем постепенно введите муку, разрыхлитель и выбранные вами специи. Тесто должно получиться достаточно жидким, чтобы легко перемешиваться.

3. Добавление начинки: к тесту добавьте нарезанное куриное мясо и натертый сыр. Хорошо все перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

4. Выпечка: полученную смесь вылейте в подготовленную форму для запекания. Пирог нужно выпекать примерно 40 минут в предварительно разогретой до 200°C духовке. Если у вас есть мультиварка, то можете использовать её вместо духовки.

Когда пирог будет готов, он станет золотистым сверху и пропеченным внутри. Этот заливной пирог с курицей и сыром наверняка порадует вашу семью своим нежным вкусом.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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