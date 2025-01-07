Тёплые, мягкие и вкусные: как приготовить идеальные блины на воде и кефире

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

В холодное время года хочется чего-то уютного и сытного. В этот период многие хозяйки начинают искать новые рецепты блюд, чтобы разнообразить рацион своей семьи. Предлагаем простой и вкусный рецепт блинов, который станет отличным дополнением к вашему зимнему меню.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

Ингредиенты:

Мука — 400 г;

Яйцо — 1 шт.;

Кефир — 1 стакан;

Вода — 4 стакана;

Сухие дрожжи — 10 г;

Соль — 1 ч. л.;

Сахар — 3 ст. л.;

Подсолнечное масло — 3 ст. л.

Приготовление

Для начала подогрейте воду до 30-40 градусов. Затем добавьте в неё сахар, соль, дрожжи и тёплый кефир. Взбейте массу до однородности. Постепенно всыпайте муку, чтобы избежать образования комочков. Консистенция теста должна быть похожей на подтаявшее мороженое. Оставьте тесто на некоторое время, чтобы дрожжи начали бродить. Оптимальная температура на кухне для этого процесса — около 25 градусов. В конце добавьте растительное масло и тщательно перемешайте тесто. Разогрейте сковороду, смажьте её маслом и начинайте выпекать блины. На каждую сторону блина потребуется примерно 1 минута. Готовые блины можно смазать сливочным маслом, выложить на большую тарелку и накрыть сверху. Подавайте их с вареньем и горячим чаем для создания уютной атмосферы.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской[2] кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

