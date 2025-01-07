Подойдёт для любых тортов и пирожных — быстрый и очень вкусный творожный крем с маслом и сгущёнкой

Домашние торты всегда отличаются неповторимым вкусом и свежестью. Вы точно знаете, из каких натуральных ингредиентов они приготовлены, и можете быть уверены в их качестве. Один из ключевых моментов для создания идеального торта — это выбор подходящего крема. Мы предлагаем вам попробовать рецепт нежного творожного крема со сгущённым молоком, который легко приготовить дома.
Для крема вам понадобятся следующие ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
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