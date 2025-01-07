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Подойдёт для любых тортов и пирожных — быстрый и очень вкусный творожный крем с маслом и сгущёнкой

1:41
Еда

Домашние торты всегда отличаются неповторимым вкусом и свежестью. Вы точно знаете, из каких натуральных ингредиентов они приготовлены, и можете быть уверены в их качестве. Один из ключевых моментов для создания идеального торта — это выбор подходящего крема. Мы предлагаем вам попробовать рецепт нежного творожного крема со сгущённым молоком, который легко приготовить дома.

Торт
Фото: commons.wikimedia.org by В.С. Білецький, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Торт

Для крема вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Творог (5-9% жирности) — 320 г;
  • Сливочное масло — 175 г;
  • Сахарная пудра — 90 г;
  • Сгущённое молоко — 65 г;
  • Ванильный сахар — 10 г.

Пошаговый рецепт:

  1. За час до начала приготовления достаньте сливочное масло из холодильника. Это нужно для того, чтобы оно стало мягким и легко взбивалось.
  2. В большой миске соедините мягкое сливочное масло, сахарную пудру и ванильный сахар. Взбивайте смесь миксером на средней скорости до тех пор, пока она не станет белой и однородной.
  3. Постепенно добавляйте сгущённое молоко в масляную смесь, не прекращая взбивать. Увеличьте скорость миксера до максимальной и продолжайте взбивать до получения однородной консистенции.
  4. Творог можно использовать в натуральном виде, но для более нежной текстуры его лучше предварительно взбить блендером или протереть через сито.
  5. После этого добавьте взбитый творог в крем.
  6. Снова взбейте смесь миксером на максимальной скорости до получения пышного и воздушного крема.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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