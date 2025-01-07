Подойдёт для любых тортов и пирожных — быстрый и очень вкусный творожный крем с маслом и сгущёнкой

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашние торты всегда отличаются неповторимым вкусом и свежестью. Вы точно знаете, из каких натуральных ингредиентов они приготовлены, и можете быть уверены в их качестве. Один из ключевых моментов для создания идеального торта — это выбор подходящего крема. Мы предлагаем вам попробовать рецепт нежного творожного крема со сгущённым молоком, который легко приготовить дома.

Фото: commons.wikimedia.org by В.С. Білецький, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Торт

Для крема вам понадобятся следующие ингредиенты:

Творог (5-9% жирности) — 320 г;

Сливочное масло — 175 г;

Сахарная пудра — 90 г;

Сгущённое молоко — 65 г;

Ванильный сахар — 10 г.

Пошаговый рецепт:

За час до начала приготовления достаньте сливочное масло из холодильника. Это нужно для того, чтобы оно стало мягким и легко взбивалось. В большой миске соедините мягкое сливочное масло, сахарную пудру и ванильный сахар. Взбивайте смесь миксером на средней скорости до тех пор, пока она не станет белой и однородной. Постепенно добавляйте сгущённое молоко в масляную смесь, не прекращая взбивать. Увеличьте скорость миксера до максимальной и продолжайте взбивать до получения однородной консистенции. Творог можно использовать в натуральном виде, но для более нежной текстуры его лучше предварительно взбить блендером или протереть через сито. После этого добавьте взбитый творог в крем. Снова взбейте смесь миксером на максимальной скорости до получения пышного и воздушного крема.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).



Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

