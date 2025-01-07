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Салат с изюминкой: три способа улучшить вкус простого блюда, не используя майонез и соусы

1:24
Еда

Многие не могут представить обед без салата, но иногда хочется разнообразия. Делимся идеями, как улучшить вкус салата с помощью различных ингредиентов, кроме всем известного майонеза.

Салат
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат
  1. Пряное масло. Вместо обычного растительного масла можно использовать пряное. Для этого нужно смешать масло с ароматными травами и пряностями, например, с розмарином, тимьяном или чесноком. Такое масло станет изысканной заправкой для любого салата.
  2. Семена и орехи. Семена и орехи — отличный способ добавить салату хруст и насыщенный вкус. По мнению эксперта, особенно хорошо подойдут кедровые орешки и семена кунжута. Они гармонично сочетаются с овощами и зеленью.
  3. Сыр. Сыр можно использовать как в натёртом виде, так и в виде небольших кусочков. Для салатов подойдут твёрдые сорта сыра, такие как пармезан или чеддер, а также мягкие сыры, например, творожный или козий. В последнее время набирают популярность салаты с тофу, который придаёт блюду нежную текстуру и богатый вкус.

Эти простые советы помогут сделать ваш салат более интересным и аппетитным. Экспериментируйте с разными ингредиентами и находите свои любимые сочетания!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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