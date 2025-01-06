Запекаем сочную рыбу с овощами и лимоном без брызг масла и грязного противня

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо порадует ваших гостей своим вкусом и ароматом. Рыба, пропитанная овощами и специями, получается нежной и сочной. Она идеально подойдёт для праздничного стола и для семейного ужина.

Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Запечённая рыба

Ингредиенты:

Рыба (любая, например, минтай) — 2 шт.

Лимон — 1 шт.

Специи для рыбы — по вкусу

Сладкий перец — 2 шт.

Брокколи — 350 г

Лук — 1 шт.

Стебель сельдерея — 1 шт.

Соль — по вкусу

Приготовление

Очистите рыбу от чешуи, удалите внутренности, плавники и жабры. Промойте её под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами. Натрите рыбу снаружи и изнутри солью и перцем. В брюшко каждой рыбы положите несколько ломтиков лимона и стебель сельдерея. Нарежьте сладкий перец кружочками, а лук — кольцами. Брокколи разделите на соцветия. Возьмите рукав для запекания и положите на дно несколько ломтиков лимона и кольца лука. Сверху выложите рыбу и овощи. Закрепите концы рукава специальными клипсами или завяжите ниткой. В нескольких местах сделайте небольшие проколы зубочисткой для выхода пара. Положите рукав с рыбой на противень и отправьте в предварительно разогретую до 180°C духовку. Запекайте рыбу до готовности, примерно 30-40 минут.

Совет: Если хотите разнообразить вкус блюда, добавьте другие любимые овощи, например, морковь, кабачок или помидоры.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.



Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae); лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

