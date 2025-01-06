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Запекаем сочную рыбу с овощами и лимоном без брызг масла и грязного противня

1:40
Еда

Это блюдо порадует ваших гостей своим вкусом и ароматом. Рыба, пропитанная овощами и специями, получается нежной и сочной. Она идеально подойдёт для праздничного стола и для семейного ужина.

Запечённая рыба
Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Запечённая рыба

Ингредиенты:

  • Рыба (любая, например, минтай) — 2 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Специи для рыбы — по вкусу
  • Сладкий перец — 2 шт.
  • Брокколи — 350 г
  • Лук — 1 шт.
  • Стебель сельдерея — 1 шт.
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Очистите рыбу от чешуи, удалите внутренности, плавники и жабры. Промойте её под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами.
  2. Натрите рыбу снаружи и изнутри солью и перцем.
  3. В брюшко каждой рыбы положите несколько ломтиков лимона и стебель сельдерея.
  4. Нарежьте сладкий перец кружочками, а лук — кольцами.
  5. Брокколи разделите на соцветия.
  6. Возьмите рукав для запекания и положите на дно несколько ломтиков лимона и кольца лука.
  7. Сверху выложите рыбу и овощи.
  8. Закрепите концы рукава специальными клипсами или завяжите ниткой. В нескольких местах сделайте небольшие проколы зубочисткой для выхода пара.
  9. Положите рукав с рыбой на противень и отправьте в предварительно разогретую до 180°C духовку.
  10. Запекайте рыбу до готовности, примерно 30-40 минут.

Совет: Если хотите разнообразить вкус блюда, добавьте другие любимые овощи, например, морковь, кабачок или помидоры.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae); лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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