Запекаем сочную рыбу с овощами и лимоном без брызг масла и грязного противня
1:40
Это блюдо порадует ваших гостей своим вкусом и ароматом. Рыба, пропитанная овощами и специями, получается нежной и сочной. Она идеально подойдёт для праздничного стола и для семейного ужина.
Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Запечённая рыба
Ингредиенты:
- Рыба (любая, например, минтай) — 2 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Специи для рыбы — по вкусу
- Сладкий перец — 2 шт.
- Брокколи — 350 г
- Лук — 1 шт.
- Стебель сельдерея — 1 шт.
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Очистите рыбу от чешуи, удалите внутренности, плавники и жабры. Промойте её под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами.
- Натрите рыбу снаружи и изнутри солью и перцем.
- В брюшко каждой рыбы положите несколько ломтиков лимона и стебель сельдерея.
- Нарежьте сладкий перец кружочками, а лук — кольцами.
- Брокколи разделите на соцветия.
- Возьмите рукав для запекания и положите на дно несколько ломтиков лимона и кольца лука.
- Сверху выложите рыбу и овощи.
- Закрепите концы рукава специальными клипсами или завяжите ниткой. В нескольких местах сделайте небольшие проколы зубочисткой для выхода пара.
- Положите рукав с рыбой на противень и отправьте в предварительно разогретую до 180°C духовку.
- Запекайте рыбу до готовности, примерно 30-40 минут.
Совет: Если хотите разнообразить вкус блюда, добавьте другие любимые овощи, например, морковь, кабачок или помидоры.
Уточнения
Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae); лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру