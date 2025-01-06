Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Устранение скрипа щеток стеклоочистителя: пошаговая инструкция
Почему не стоит разбавлять горячий чай сырой водой из-под крана
Как быстро и легко удалить пятна с коврового покрытия
Полезен ли перец чили?
Saudi Aramco меняет правила игры для клиентов из Азии
Спортивный консультант Прокопьева назвала повседневное занятие, которое помогает сжигать калории
Медовик в мультиварке: пошаговый рецепт для вкусного десерта
Аглаонема: тропический куст у вас дома
Как правильно высаживать и обновлять клубнику на участке

Дубайский шоколад: как сделать популярный десерт своими руками

2:47
Еда

Шоколад с восточным акцентом стал настоящим хитом.Большие плитки с хрустящей орехово-мучной начинкой, известные как дубайский шоколад, покоряют рынок. Их стоимость на маркетплейсах достигает 3-4 тысяч рублей. Но можно ли создать эту изысканную сладость самостоятельно? Рассказываем, как приготовить дубайский шоколад в домашних условиях.

Плитки черного швейцарского шоколада
Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Плитки черного швейцарского шоколада

Что такое дубайский шоколад

Дубайский шоколад — это большая плитка молочного или темного шоколада с уникальной начинкой. В ее состав входят обжаренное тесто катаифи, фисташковая паста и кунжутная паста тахини. По желанию добавляют специи и щепотку соли, чтобы придать вкусу дополнительную глубину.

Тесто катаифи — ключевой элемент начинки. Эта восточная сладость выглядит как тончайшие нити из муки и крахмала, за что тесто называют "волосами ангела".

Как приготовить дубайский шоколад

Чтобы воссоздать этот десерт дома, важно использовать качественные ингредиенты и правильные инструменты.

Что понадобится:

  • 200 г шоколада (молочного или горького, предпочтительно бельгийского)
  • 50 г теста катаифи (доступно на маркетплейсах или в супермаркетах)
  • 50 г фисташковой пасты (лучше без добавок и ароматизаторов);
  • 25 г тахини
  • Щепотка соли
  • Также потребуются силиконовая форма для шоколада и силиконовая лопатка

Пошаговый рецепт:

Подготовка теста катаифи

Нарежьте тесто мелкими полосками, напоминающими тонкую вермишель, и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета.

Создание начинки

Смешайте еще горячее тесто с фисташковой и кунжутной пастами, добавьте щепотку соли. Тщательно перемешайте, сохранив текстуру хрустящих кусочков. Полностью остудите начинку.

Растопка шоколада

Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Следите, чтобы он не закипел, и тщательно перемешивайте для равномерного прогрева.

Сборка шоколадной плитки

Разделите шоколад на две части. Залейте первую половину в форму и дайте ей застыть. Выложите начинку ровным слоем, а затем закройте второй половиной шоколада.

Охлаждение

Поместите форму в холодильник до полного застывания. Храните готовый десерт там же, чтобы сохранить свежесть начинки.

Полезные советы:

  • Используйте свежие орехи для фисташковой пасты, если решите приготовить ее самостоятельно.
  • Следите за температурой шоколада, чтобы добиться идеальной текстуры.

Уточнения

Дубайский шоколад - название шоколадной плитки с начинкой из смеси кадаифа и фисташек производимая компанией Fix Dessert Chocolatier в эмирате Дубай.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Наука и техника
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара
Экономика и бизнес
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Последние материалы
Медовик в мультиварке: пошаговый рецепт для вкусного десерта
Аглаонема: тропический куст у вас дома
Как правильно высаживать и обновлять клубнику на участке
Метан на Марсе: может ли его источником быть жизнь
Как выбрать машину, которая всегда будет выглядеть чистой
Больше 300 тысяч рублей! Названы шокирующие зарплаты мигрантов в России
Лучшая замена пальто: выбираем идеальный кейп
Как приготовить идеальный крем для десертов за 10 минут
5 способов поддержать здоровье кишечника в новогодние праздники
Дубайский шоколад: как сделать популярный десерт своими руками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.