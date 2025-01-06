Дубайский шоколад: как сделать популярный десерт своими руками

2:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Шоколад с восточным акцентом стал настоящим хитом.Большие плитки с хрустящей орехово-мучной начинкой, известные как дубайский шоколад, покоряют рынок. Их стоимость на маркетплейсах достигает 3-4 тысяч рублей. Но можно ли создать эту изысканную сладость самостоятельно? Рассказываем, как приготовить дубайский шоколад в домашних условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Плитки черного швейцарского шоколада

Что такое дубайский шоколад

Дубайский шоколад — это большая плитка молочного или темного шоколада с уникальной начинкой. В ее состав входят обжаренное тесто катаифи, фисташковая паста и кунжутная паста тахини. По желанию добавляют специи и щепотку соли, чтобы придать вкусу дополнительную глубину.

Тесто катаифи — ключевой элемент начинки. Эта восточная сладость выглядит как тончайшие нити из муки и крахмала, за что тесто называют "волосами ангела".

Как приготовить дубайский шоколад

Чтобы воссоздать этот десерт дома, важно использовать качественные ингредиенты и правильные инструменты.

Что понадобится:

200 г шоколада (молочного или горького, предпочтительно бельгийского)

50 г теста катаифи (доступно на маркетплейсах или в супермаркетах)

50 г фисташковой пасты (лучше без добавок и ароматизаторов);

25 г тахини

Щепотка соли

Также потребуются силиконовая форма для шоколада и силиконовая лопатка

Пошаговый рецепт:

Подготовка теста катаифи

Нарежьте тесто мелкими полосками, напоминающими тонкую вермишель, и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета.

Создание начинки

Смешайте еще горячее тесто с фисташковой и кунжутной пастами, добавьте щепотку соли. Тщательно перемешайте, сохранив текстуру хрустящих кусочков. Полностью остудите начинку.

Растопка шоколада

Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Следите, чтобы он не закипел, и тщательно перемешивайте для равномерного прогрева.

Сборка шоколадной плитки

Разделите шоколад на две части. Залейте первую половину в форму и дайте ей застыть. Выложите начинку ровным слоем, а затем закройте второй половиной шоколада.

Охлаждение

Поместите форму в холодильник до полного застывания. Храните готовый десерт там же, чтобы сохранить свежесть начинки.

Полезные советы:

Используйте свежие орехи для фисташковой пасты, если решите приготовить ее самостоятельно.

Следите за температурой шоколада, чтобы добиться идеальной текстуры.

Уточнения

Дубайский шоколад - название шоколадной плитки с начинкой из смеси кадаифа и фисташек производимая компанией Fix Dessert Chocolatier в эмирате Дубай.

