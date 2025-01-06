Дубайский шоколад: как сделать популярный десерт своими руками

Шоколад с восточным акцентом стал настоящим хитом.Большие плитки с хрустящей орехово-мучной начинкой, известные как дубайский шоколад, покоряют рынок. Их стоимость на маркетплейсах достигает 3-4 тысяч рублей. Но можно ли создать эту изысканную сладость самостоятельно? Рассказываем, как приготовить дубайский шоколад в домашних условиях.
Дубайский шоколад — это большая плитка молочного или темного шоколада с уникальной начинкой. В ее состав входят обжаренное тесто катаифи, фисташковая паста и кунжутная паста тахини. По желанию добавляют специи и щепотку соли, чтобы придать вкусу дополнительную глубину.
Тесто катаифи — ключевой элемент начинки. Эта восточная сладость выглядит как тончайшие нити из муки и крахмала, за что тесто называют "волосами ангела".
Чтобы воссоздать этот десерт дома, важно использовать качественные ингредиенты и правильные инструменты.
Нарежьте тесто мелкими полосками, напоминающими тонкую вермишель, и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета.
Смешайте еще горячее тесто с фисташковой и кунжутной пастами, добавьте щепотку соли. Тщательно перемешайте, сохранив текстуру хрустящих кусочков. Полностью остудите начинку.
Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Следите, чтобы он не закипел, и тщательно перемешивайте для равномерного прогрева.
Разделите шоколад на две части. Залейте первую половину в форму и дайте ей застыть. Выложите начинку ровным слоем, а затем закройте второй половиной шоколада.
Поместите форму в холодильник до полного застывания. Храните готовый десерт там же, чтобы сохранить свежесть начинки.
Дубайский шоколад - название шоколадной плитки с начинкой из смеси кадаифа и фисташек производимая компанией Fix Dessert Chocolatier в эмирате Дубай.
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