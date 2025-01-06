Ученые выяснили какие фрукты приносят максимальную пользу здоровью

2:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы когда-нибудь задумывались, какие фрукты самые полезные? Исследование, проведенное Университетом Уильяма Патерсона в США, изучило 41 продукт с точки зрения питательной ценности, сравнив содержание 17 ключевых питательных веществ, таких как витамины A и B12, относительно калорийности. В топ-10 вошли такие овощи, как кресс-салат, мангольд и шпинат. Фрукты не заняли первые места, но их важность для сбалансированного питания неоспорима. Вот пять фруктов, которые выделились в исследовании.

Фото: commons.wikimedia.org by public domain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фрукты и сок

1. Лимон

Лимон занимает первое место среди фруктов. В 100 г этого цитруса содержится 53 мг витамина C, а также кальций, магний, калий и клетчатка. Витамин C укрепляет иммунитет, борется со свободными радикалами и способствует выработке коллагена, важного для здоровья кожи и суставов.

2. Клубника

Клубника занимает второе место, удивляя высоким содержанием витамина C — 62 мг на 100 г, что превышает показатели многих цитрусовых. Кроме того, она богата фолиевой кислотой, железом, магнием и кальцием. Железо играет важную роль в образовании красных кровяных телец и транспортировке кислорода по организму.

3. Апельсин

Апельсин, один из самых популярных фруктов, занимает третью строчку рейтинга. Он богат витамином C, калием и магнием. Эти элементы помогают регулировать множество биохимических процессов и поддерживать здоровье клеток. Апельсин — это классика, которую стоит включить в ежедневный рацион.

4. Грейпфрут

Грейпфрут, особенно красный и розовый, выделяется высоким содержанием витамина A и бета-каротина. Эти вещества важны для хорошего зрения и укрепления иммунной системы. Грейпфрут — освежающий и питательный выбор для вашего меню.

5. Ежевика

Ежевика богата кальцием, калием, магнием, железом и марганцем. Кроме того, она содержит антоцианы — пигменты, которые придают ей насыщенный цвет и защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Это помогает замедлить старение и предотвратить хронические заболевания.

Почему эти фрукты стоит есть

Эти пять фруктов не только отличаются высокой питательной ценностью на калорию, но и являются вкусными и универсальными. Их регулярное употребление укрепит иммунитет, улучшит здоровье сердца и обеспечит организм важными витаминами и минералами.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения.

