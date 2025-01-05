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Молочные продукты и воспаления: чем их заменить

2:47
Еда

Каждый съеденный кусок влияет на наш организм. Но насколько питательна наша еда, если учесть её происхождение и обработку? У нас есть два выбора: довольствоваться тем, что под рукой, или осознанно подходить к выбору продуктов. Натуропат Йохан Манноне утверждает, что второй путь — правильный, особенно если учитывать хронические воспаления, которые могут серьёзно навредить нашему организму в долгосрочной перспективе.

Стакан молока
Фото: wikimapia by Ukko-wc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Стакан молока

Хронические воспаления и роль глютена

По словам Манноне, одной из главных причин хронических воспалений является глютен, содержащийся в пшенице, ржи, ячмене и полбе. За последние десятилетия число людей с чувствительностью к глютену значительно возросло, и Манноне связывает это с генетической модификацией современной пшеницы. Если раньше пшеница содержала 14 хромосомных пар, то сегодня их уже 42. Такое вмешательство, хоть и выгодно для промышленности, значительно ухудшает процессы пищеварения.

Если отказаться от хлеба трудно, выбирайте его варианты из полбы. Этот древний злак известен более 10-11 тысяч лет и гораздо легче усваивается, чем современная пшеница.

Молочные продукты: друг или враг

Манноне подчёркивает, что с возрастом организм вырабатывает всё меньше фермента лактазы, необходимого для расщепления лактозы. Чрезмерное потребление молочных продуктов может приводить к воспалениям, вызывая кожные проблемы, мигрени, боли в суставах или даже трудности с концентрацией.

Какой выход? Выбирайте молочные продукты с низким содержанием лактозы, например, пармезан, гауду или эмменталь. Также натуропат рекомендует заменить коровье молоко на козье или овечье, особенно если животные питались натуральной травой.

Теневая сторона молочной индустрии

Манноне обращает внимание на то, что современные методы производства молока кардинально изменили условия содержания животных и качество продукта. Коров больше не кормят свежей травой — их рацион состоит из генетически модифицированных кормов: кукурузы, сои и муки. Использование антибиотиков и гормонов усугубляет проблему, а обработка молока лишает его значительной части витаминов и минералов.

Что делать

Первый шаг — осознанность. Старайтесь выбирать менее обработанные, натуральные продукты и минимизируйте потребление искусственно созданной еды. Снижение воспалений зависит не только от питания, но и от внимательного отношения к сигналам своего организма.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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