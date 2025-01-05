Золотистая корочка и воздушная текстура: ваша новая любимая баница!

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Баница с сюрпризами — неотъемлемая часть новогоднего стола, которая приносит радость и детям, и взрослым. Но знаете ли вы, как приготовить самую воздушную, мягкую и высокую баницу, которая станет звездой праздника? Секрет не в соде, не в разрыхлителе, не в газированной воде или дрожжах. Всё, что вам нужно, — это один простой, но невероятно эффективный трюк!

Фото: flickr.com by Scott Dexter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лепёшки

Рецепт новогодней баницы с кипятком

Ингредиенты:

Тонкие тестовые листы (кори) — 1 упаковка

Масло — 150 г

Оливковое масло — 50 мл

Брынза или сыр — 300 г

Яйца — 6 шт.

Вода — 300 мл кипятка

Способ приготовления:

Подготовка ингредиентов

Растопите сливочное масло вместе с оливковым. Брынзу или сыр раскрошите в отдельной миске.

Сборка баницы

Каждый лист теста смажьте масляной смесью. Через каждые пять листов равномерно распределяйте слой раскрошенного сыра. Повторяйте, пока не закончатся все ингредиенты. Верхний слой тоже смажьте маслом.

Нарезка и подготовка заливки

Разрежьте баницу на порционные куски до того, как зальёте её заливкой.

Приготовление заливки

Взбейте яйца в миске. Постепенно добавляйте кипяток тонкой струйкой, интенсивно помешивая, чтобы яйца не свернулись.

Заливка и выпекание

Полейте баницу приготовленной смесью, чтобы она хорошо пропиталась. Подождите несколько минут, а затем поставьте противень в разогретую до 180°C духовку. Выпекайте до образования аппетитной золотистой корочки.

Маленький секрет идеальной баницы

Кипяток — это ключевой элемент рецепта. Он позволяет яйцам равномерно распределиться, создавая невероятно воздушную текстуру, благодаря которой баница буквально "вырастает" в духовке. Результат? Золотистая, ароматная, высокая баница, которая покорит всех за столом.

Уточнения

Ба́ница (болг баница) — традиционное болгарское блюдо из слоёного теста.

