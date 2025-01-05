Золотистая корочка и воздушная текстура: ваша новая любимая баница!

Баница с сюрпризами — неотъемлемая часть новогоднего стола, которая приносит радость и детям, и взрослым. Но знаете ли вы, как приготовить самую воздушную, мягкую и высокую баницу, которая станет звездой праздника? Секрет не в соде, не в разрыхлителе, не в газированной воде или дрожжах. Всё, что вам нужно, — это один простой, но невероятно эффективный трюк!
Ингредиенты:
Растопите сливочное масло вместе с оливковым. Брынзу или сыр раскрошите в отдельной миске.
Каждый лист теста смажьте масляной смесью. Через каждые пять листов равномерно распределяйте слой раскрошенного сыра. Повторяйте, пока не закончатся все ингредиенты. Верхний слой тоже смажьте маслом.
Разрежьте баницу на порционные куски до того, как зальёте её заливкой.
Взбейте яйца в миске. Постепенно добавляйте кипяток тонкой струйкой, интенсивно помешивая, чтобы яйца не свернулись.
Полейте баницу приготовленной смесью, чтобы она хорошо пропиталась. Подождите несколько минут, а затем поставьте противень в разогретую до 180°C духовку. Выпекайте до образования аппетитной золотистой корочки.
Кипяток — это ключевой элемент рецепта. Он позволяет яйцам равномерно распределиться, создавая невероятно воздушную текстуру, благодаря которой баница буквально "вырастает" в духовке. Результат? Золотистая, ароматная, высокая баница, которая покорит всех за столом.
Ба́ница (болг баница) — традиционное болгарское блюдо из слоёного теста.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.