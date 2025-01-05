Выпейте это после ужина, и вы заснёте, как младенец

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Еда

Польза меда для здоровья

Мед содержит витамины группы В, витамин С и минералы. Высокое содержание антиоксидантов защищает клетки, он регулирует уровень триптофана и мелатонина, подавляет действие орексина, поддерживая спокойствие перед сном

мед
Фото: flickr.com by Dino Giordano, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
мед

Приготовление медовой воды

В стакан теплой воды нужно добавить чайную ложку меда, хорошо перемешать до полного растворения меда. При необходимости добавить лимонный сок или мяту. Пить за 30 минут до сна.

Преимущества употребления перед сном

Медовая вода регулирует уровень мелатонина, улучшая качество сна, облегчает засыпание и продлевает период глубокого отдыха, улучшает пищеварение, предотвращая дискомфорт. Напиток успокаивает нервную систему.

Уточнения

Медо́вые напи́тки — напитки, основным сырьём для которых является мёд.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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