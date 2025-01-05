Выпейте это после ужина, и вы заснёте, как младенец

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Польза меда для здоровья

Мед содержит витамины группы В, витамин С и минералы. Высокое содержание антиоксидантов защищает клетки, он регулирует уровень триптофана и мелатонина, подавляет действие орексина, поддерживая спокойствие перед сном

Фото: flickr.com by Dino Giordano, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ мед

Приготовление медовой воды

В стакан теплой воды нужно добавить чайную ложку меда, хорошо перемешать до полного растворения меда. При необходимости добавить лимонный сок или мяту. Пить за 30 минут до сна.

Преимущества употребления перед сном

Медовая вода регулирует уровень мелатонина, улучшая качество сна, облегчает засыпание и продлевает период глубокого отдыха, улучшает пищеварение, предотвращая дискомфорт. Напиток успокаивает нервную систему.

Уточнения

Медо́вые напи́тки — напитки, основным сырьём для которых является мёд.

