Выпейте это после ужина, и вы заснёте, как младенец

Мед содержит витамины группы В, витамин С и минералы. Высокое содержание антиоксидантов защищает клетки, он регулирует уровень триптофана и мелатонина, подавляет действие орексина, поддерживая спокойствие перед сном
В стакан теплой воды нужно добавить чайную ложку меда, хорошо перемешать до полного растворения меда. При необходимости добавить лимонный сок или мяту. Пить за 30 минут до сна.
Медовая вода регулирует уровень мелатонина, улучшая качество сна, облегчает засыпание и продлевает период глубокого отдыха, улучшает пищеварение, предотвращая дискомфорт. Напиток успокаивает нервную систему.
Медо́вые напи́тки — напитки, основным сырьём для которых является мёд.
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