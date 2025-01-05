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Как сделать оливье более полезным? Замените эти ингредиенты

1:15
Еда

История

Салат был изобретен французским шеф-поваром Люсьеном Оливером в 1860 году. Оливер работал в ресторане "Эрмитаж" в Москве и предложил салат с майонезом. Он включал говяжий язык, икру, желе из супа, каперсы и майонез. 
После смерти Оливера рецепт был забыт, но он хранился в секрете и готовился только в ресторане "Москва".

Салат оливье
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Салат оливье

Польза и вред салата 

Польза зависит от рецепта и ингредиентов. В среднем порция содержит около 200 калорий. Салат богат витаминами и белком благодаря овощному компоненту. Яйца и курица являются источниками белка, огурцы — клетчатки, соленые огурцы — водно-солевого баланса.

Вреден майонез, который плохо влияет на поджелудочную железу. Классический оливье содержит 170 мг холестерина, что превышает суточную потребность здорового человека.

Как сделать оливье полезным

Нужно заменить вредные ингредиенты полезными, например, убрать майонез и использовать греческий или натуральный йогурт, заменить колбасу курицей, рыбой, крабами, тунцом, мясом.

Уточнения

Оливье (фр. Olivier) — имя и фамилия французского происхождения. Оливье — популярный в России салат.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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