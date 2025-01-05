Как сделать оливье более полезным? Замените эти ингредиенты

Салат был изобретен французским шеф-поваром Люсьеном Оливером в 1860 году. Оливер работал в ресторане "Эрмитаж" в Москве и предложил салат с майонезом. Он включал говяжий язык, икру, желе из супа, каперсы и майонез.
После смерти Оливера рецепт был забыт, но он хранился в секрете и готовился только в ресторане "Москва".
Польза зависит от рецепта и ингредиентов. В среднем порция содержит около 200 калорий. Салат богат витаминами и белком благодаря овощному компоненту. Яйца и курица являются источниками белка, огурцы — клетчатки, соленые огурцы — водно-солевого баланса.
Вреден майонез, который плохо влияет на поджелудочную железу. Классический оливье содержит 170 мг холестерина, что превышает суточную потребность здорового человека.
Нужно заменить вредные ингредиенты полезными, например, убрать майонез и использовать греческий или натуральный йогурт, заменить колбасу курицей, рыбой, крабами, тунцом, мясом.
Оливье (фр. Olivier) — имя и фамилия французского происхождения. Оливье — популярный в России салат.
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