Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы

Рассол, который остаётся после употребления солёных или маринованных овощей, часто просто выливают. Однако это ценный ингредиент, из которого можно приготовить мягкое и вкусное тесто для разной выпечки — лепёшек, рогаликов или даже всеми любимой пиццы.
Ингредиенты:
Приготовление:
После выпекания дайте лепёшкам немного остыть.
Чтобы сделать лепёшки ещё более вкусными, добавьте в тесто столовую ложку томатного сока. Это придаст им насыщенный вкус и цвет.
Приятного аппетита! Эти лепёшки станут отличным дополнением к любому столу, а их приготовление не займёт много времени.
Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.
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