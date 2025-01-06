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Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы

1:38
Еда

Рассол, который остаётся после употребления солёных или маринованных овощей, часто просто выливают. Однако это ценный ингредиент, из которого можно приготовить мягкое и вкусное тесто для разной выпечки — лепёшек, рогаликов или даже всеми любимой пиццы.

Лепёшки
Фото: flickr.com by Scott Dexter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лепёшки

Ингредиенты:

  • Рассол (или маринад) — 200 мл.
  • Растительное масло — 80 мл.
  • Мука — 400 г.
  • Разрыхлитель — 10 г.
  • Семена кунжута — по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. В глубокой миске смешайте рассол (или маринад), растительное масло, муку и разрыхлитель.
  3. Замесите тесто до однородной консистенции. Оставьте его на 15 минут, чтобы оно немного отдохнуло.
  4. Сформируйте из теста лепёшки. Если хотите, можно придать им круглую или овальную форму.
  5. По желанию посыпьте лепёшки семенами кунжута. Это придаст им приятный хруст и аромат.
  6. Выпекайте лепёшки в разогретой духовке в течение 15 минут. Готовность можно проверить зубочисткой: если она выходит сухой, значит, лепёшки готовы.

После выпекания дайте лепёшкам немного остыть.

Чтобы сделать лепёшки ещё более вкусными, добавьте в тесто столовую ложку томатного сока. Это придаст им насыщенный вкус и цвет.

Приятного аппетита! Эти лепёшки станут отличным дополнением к любому столу, а их приготовление не займёт много времени.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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