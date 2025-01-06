Как приготовить идеальный крем для десертов за 10 минут

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите готовить домашние десерты, то наверняка знаете, что хороший крем может превратить выпечку в настоящий кулинарный шедевр. Этот легкий крем из сливок и йогурта идеально подходит для самых разных сладостей: тортов, пирожных, эклеров или капкейков. Его нежная текстура и мягкий вкус понравятся всем!

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кисломолочные продукты

Ингредиенты:

1 стакан сливок 33% жирности

2 стакана натурального йогурта

Сахарная пудра — по вкусу

Как приготовить:

Подготовьте сливки:

Налейте сливки в глубокую миску и начните взбивать миксером. Продолжайте, пока не появятся мягкие пики. Это признак того, что сливки начали загустевать. На этом этапе выключите миксер.

Добавьте сахарную пудру:

Введите в сливки нужное количество сахарной пудры. Если вы предпочитаете более сладкий крем, добавьте чуть больше. Взбивайте смесь ещё около трёх минут, чтобы она стала однородной.

Соедините с йогуртом:

Аккуратно влейте йогурт в сливочную массу. Включите миксер снова и продолжайте взбивать, пока текстура крема не станет идеально гладкой и однородной.

Крем можно сразу использовать для украшения десертов или поставить в холодильник, чтобы он стал ещё гуще.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir - "убирать со стола") — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

