Как приготовить идеальный крем для десертов за 10 минут

Если вы любите готовить домашние десерты, то наверняка знаете, что хороший крем может превратить выпечку в настоящий кулинарный шедевр. Этот легкий крем из сливок и йогурта идеально подходит для самых разных сладостей: тортов, пирожных, эклеров или капкейков. Его нежная текстура и мягкий вкус понравятся всем!
Ингредиенты:
Как приготовить:
Подготовьте сливки:
Налейте сливки в глубокую миску и начните взбивать миксером. Продолжайте, пока не появятся мягкие пики. Это признак того, что сливки начали загустевать. На этом этапе выключите миксер.
Добавьте сахарную пудру:
Введите в сливки нужное количество сахарной пудры. Если вы предпочитаете более сладкий крем, добавьте чуть больше. Взбивайте смесь ещё около трёх минут, чтобы она стала однородной.
Соедините с йогуртом:
Аккуратно влейте йогурт в сливочную массу. Включите миксер снова и продолжайте взбивать, пока текстура крема не станет идеально гладкой и однородной.
Крем можно сразу использовать для украшения десертов или поставить в холодильник, чтобы он стал ещё гуще.
Десе́рт (от фр. dessert, от desservir - "убирать со стола") — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
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