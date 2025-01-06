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Как приготовить идеальный крем для десертов за 10 минут

1:21
Еда

Если вы любите готовить домашние десерты, то наверняка знаете, что хороший крем может превратить выпечку в настоящий кулинарный шедевр. Этот легкий крем из сливок и йогурта идеально подходит для самых разных сладостей: тортов, пирожных, эклеров или капкейков. Его нежная текстура и мягкий вкус понравятся всем!

Кисломолочные продукты
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кисломолочные продукты

Ингредиенты:

  • 1 стакан сливок 33% жирности
  • 2 стакана натурального йогурта
  • Сахарная пудра — по вкусу

Как приготовить:

Подготовьте сливки:

Налейте сливки в глубокую миску и начните взбивать миксером. Продолжайте, пока не появятся мягкие пики. Это признак того, что сливки начали загустевать. На этом этапе выключите миксер.

Добавьте сахарную пудру:

Введите в сливки нужное количество сахарной пудры. Если вы предпочитаете более сладкий крем, добавьте чуть больше. Взбивайте смесь ещё около трёх минут, чтобы она стала однородной.

Соедините с йогуртом:

Аккуратно влейте йогурт в сливочную массу. Включите миксер снова и продолжайте взбивать, пока текстура крема не станет идеально гладкой и однородной.

Крем можно сразу использовать для украшения десертов или поставить в холодильник, чтобы он стал ещё гуще.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir - "убирать со стола") — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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