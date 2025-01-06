Этот фруктовый напиток заменит вам ужин

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Густой и освежающий смузи с кисло-сладким вкусом — отличный вариант для завтрака, лёгкого ужина или перекуса. Он сочетает в себе пользу фруктов и нежность молока, создавая настоящий заряд витаминов и энергии.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Смузи

Что понадобится:

Яблоки — 300 г

Киви — 275 г

Молоко — 250 мл

Сахар — 35 г (по вкусу)

Как приготовить:

Подготовка фруктов:

Вымойте яблоки и киви. Очистите киви от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. У яблок удалите сердцевину, косточки и плодоножку, затем нарежьте их на кусочки.

Измельчение:

Переложите фрукты в чашу блендера. Измельчайте до получения однородного пюре.

Добавление сахара:

Всыпьте сахар в пюре. Если фрукты имеют выраженную кислоту, увеличьте количество подсластителя по вкусу.

Финальный шаг:

Добавьте к фруктовой массе холодное молоко. Перемешайте до однородности, разлейте по бокалам и подавайте к столу.

Полезные советы

Замена молока: если хотите сделать напиток более диетическим, замените молоко на воду, сок или растительное молоко (миндальное, овсяное).

Эксперименты с добавками: добавьте щепотку корицы, ложку мёда или горсть шпината для разнообразия вкуса.

Охлаждение: чтобы смузи стал ещё более освежающим, используйте охлаждённое молоко или добавьте несколько кубиков льда.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth "однородный, мягкий, приятный") — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

