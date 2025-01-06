Этот фруктовый напиток заменит вам ужин

Густой и освежающий смузи с кисло-сладким вкусом — отличный вариант для завтрака, лёгкого ужина или перекуса. Он сочетает в себе пользу фруктов и нежность молока, создавая настоящий заряд витаминов и энергии.
Что понадобится:
Как приготовить:
Подготовка фруктов:
Вымойте яблоки и киви. Очистите киви от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. У яблок удалите сердцевину, косточки и плодоножку, затем нарежьте их на кусочки.
Измельчение:
Переложите фрукты в чашу блендера. Измельчайте до получения однородного пюре.
Добавление сахара:
Всыпьте сахар в пюре. Если фрукты имеют выраженную кислоту, увеличьте количество подсластителя по вкусу.
Финальный шаг:
Добавьте к фруктовой массе холодное молоко. Перемешайте до однородности, разлейте по бокалам и подавайте к столу.
Замена молока: если хотите сделать напиток более диетическим, замените молоко на воду, сок или растительное молоко (миндальное, овсяное).
Эксперименты с добавками: добавьте щепотку корицы, ложку мёда или горсть шпината для разнообразия вкуса.
Охлаждение: чтобы смузи стал ещё более освежающим, используйте охлаждённое молоко или добавьте несколько кубиков льда.
Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth "однородный, мягкий, приятный") — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
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