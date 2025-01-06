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Всего пару капель этого ингредиента, и обычная яичница-болтунья станет пышнее и интереснее на вкус

1:14
Еда

Яичница-болтунья — сытное и полезное блюдо, которое готовится быстро и просто. Несмотря на свою незамысловатость, она содержит множество витаминов и питательных веществ.

яичница
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
яичница

Портал Daily Meal поделился секретом, как разнообразить вкус классической болтуньи. Один из самых простых и эффективных способов — добавить в неё лимонный сок.

Этот приём помогает сделать завтрак более интересным и аппетитным. Несколько капель лимонного сока придают яичнице воздушность и насыщенный вкус.

Почему это работает? Лимонная кислота изменяет структуру белка в яйцах, делая их более плотными. Это способствует лучшему удержанию пузырьков воздуха, что в результате даёт пышную консистенцию. Кроме того, лимонный сок содержит воду, которая замедляет процесс приготовления и создаёт пар. Благодаря этому яйца равномерно пропекаются и приобретают идеальную текстуру.

Количество лимонного сока можно варьировать: от нескольких капель до целой столовой ложки. Экспериментируя, вы найдёте свою идеальную пропорцию, которая понравится вам больше всего.

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц. В русском языке различаются яичница-глазунья, в которой желток должен по возможности остаться целым и сырым, и яичница-болтунья, в которой яйца перемешиваются.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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