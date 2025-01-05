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Насыщенный и сытный: гороховый суп с копчёной колбасой

2:05
Еда

Этот гороховый суп с колбасой — упрощённая версия традиционного блюда, где за насыщенный копчёный вкус отвечает не ребрышки, а качественная копчёная колбаса. Суп готовится быстрее классического варианта, но не теряет в насыщенности вкуса. Пряные травы, такие как укроп, кинза или петрушка, добавят блюду яркие акценты, если внести их за 10 минут до готовности.

Ингредиенты на 4 порции:

  • Сушёный дроблёный горох — 240 г
  • Питьевая вода — 3 л
  • Картофель среднего размера — 2 шт.
  • Копчёная колбаса — 300 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Соль, молотый перец — по вкусу

Рецепт приготовления:

Подготовка гороха:

Промойте горох под проточной водой и замочите в кастрюле с холодной водой на 3-4 часа.

Начало варки:

В большой кастрюле доведите 3 литра воды до кипения. Промойте замоченный горох, добавьте в кипящую воду и варите около 1 часа до мягкости.

Добавление картофеля:

Нарежьте очищенный картофель кубиками или ломтиками. Положите в кастрюлю и варите 5 минут после закипания.

Добавление колбасы:

Нарежьте копчёную колбасу полосками или кубиками. Перемешайте её с горохом и картофелем, варите 15 минут под крышкой на слабом огне.

Заправка:

Нарежьте лук мелкими кубиками, а морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте их на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета, около 5-7 минут.

Финальный этап:

Добавьте обжаренные овощи в кастрюлю, положите лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу. Варите ещё 3 минуты.

Дайте супу настояться:

Выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 15 минут. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.

Уточнения

Гороховый суп - суп, главным ингредиентом которого является свежий, замороженный, консервированный или сушёный горох.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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