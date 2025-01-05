Насыщенный и сытный: гороховый суп с копчёной колбасой

Этот гороховый суп с колбасой — упрощённая версия традиционного блюда, где за насыщенный копчёный вкус отвечает не ребрышки, а качественная копчёная колбаса. Суп готовится быстрее классического варианта, но не теряет в насыщенности вкуса. Пряные травы, такие как укроп, кинза или петрушка, добавят блюду яркие акценты, если внести их за 10 минут до готовности.
Ингредиенты на 4 порции:
Рецепт приготовления:
Подготовка гороха:
Промойте горох под проточной водой и замочите в кастрюле с холодной водой на 3-4 часа.
Начало варки:
В большой кастрюле доведите 3 литра воды до кипения. Промойте замоченный горох, добавьте в кипящую воду и варите около 1 часа до мягкости.
Добавление картофеля:
Нарежьте очищенный картофель кубиками или ломтиками. Положите в кастрюлю и варите 5 минут после закипания.
Добавление колбасы:
Нарежьте копчёную колбасу полосками или кубиками. Перемешайте её с горохом и картофелем, варите 15 минут под крышкой на слабом огне.
Заправка:
Нарежьте лук мелкими кубиками, а морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте их на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета, около 5-7 минут.
Финальный этап:
Добавьте обжаренные овощи в кастрюлю, положите лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу. Варите ещё 3 минуты.
Дайте супу настояться:
Выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 15 минут. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.
Гороховый суп - суп, главным ингредиентом которого является свежий, замороженный, консервированный или сушёный горох.
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