Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Природа создала идеальные условия: так родились первые молекулы жизни
Вот при скольких градусах правильно стирать банное полотенце
Загитова рассказала, какое новогоднее пожелание загадала для самой себя
Сухость во рту: как не пропустить сигнал о серьезных болезнях
Самоплодные груши: ключ к урожайности в вашем саду
39-й президент США Джимми Картер распознавал спортивные автомобили по звуку двигателя
Администрация курорта не принесла извинений за отравление туристов
Утилизация солнечных панелей становится критической задачей для Японии
Решение Байдена удивило всех: половина водонагревателей исчезнет с рынка США

Если обычный винегрет уже поднадоел, приготовьте вкусный и простой салат из свеклы, сыра и банки зелёного горошка

1:16
Еда

Свекла — незаменимый продукт в зимнем рационе. Этот доступный и вкусный корнеплод помогает создавать разнообразные салаты, которые радуют всю семью. Предлагаем вам простой рецепт быстрого и аппетитного блюда, которое подойдет как для уютного семейного ужина, так и для праздничного стола.

Салат из свеклы
Фото: commons.wikimedia.org by Sumit Surai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат из свеклы

Ингредиенты:

  • свекла — 2 штуки;
  • консервированный зелёный горошек — 1 маленькая банка;
  • плавленый или твёрдый сыр — 100 граммов;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • майонез — 2-3 столовые ложки;
  • соль, перец, зеленый лук — по вкусу.

Приготовление

  1. Свеклу необходимо заранее отварить или запечь до готовности, а затем остудить. Натрите её на крупной тёрке. Сыр также натрите на тёрке. Чеснок пропустите через пресс.
  2. В большой миске смешайте свеклу, сыр и консервированный горошек.
  3. Добавьте майонез, смешанный с чесноком.
  4. Посолите и поперчите по вкусу, а также посыпьте мелко нарезанным зеленым луком.

Этот салат прекрасно сочетается с различными блюдами. Его можно подавать сразу после приготовления, но он также сохранит свой вкус и на следующий день.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

Горо́шек консерви́рованный — зелёный горошек, сохранённый с помощью способа консервации.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Садоводство, цветоводство
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом Аудио 
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Домашние животные
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников Аудио 
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Красота и стиль
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025 Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Как быстро и эффективно избавиться от тараканов в доме: экологичный народный метод
5 минут ожидания: можно ли уехать, если инспектор не подошёл
5 минут ожидания: можно ли уехать, если инспектор не подошёл
Последние материалы
Решение Байдена удивило всех: половина водонагревателей исчезнет с рынка США
Все ваши предки в одной пробирке: как работают ДНК-тесты
Оазис роскоши и культурного разнообразия, где лето круглый год
Xiaomi выпустила мини-кондиционер, который охлаждает воздух за 30 секунд
Этот фасон платья идеально подойдёт для любой фигуры
Квинси Промес: возвращение, которое может усилить Спартак
Зимний уход за газоном: чего делать нельзя
Продукты, которые спасают от проблем с подвижностью в пожилом возрасте
Быстрое тесто со сливочным маслом и стакан любых замороженных ягод — и пирог для идеального чаепития готов
Как не допустить дефицита кальция в организме?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.