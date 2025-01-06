Если обычный винегрет уже поднадоел, приготовьте вкусный и простой салат из свеклы, сыра и банки зелёного горошка

Свекла — незаменимый продукт в зимнем рационе. Этот доступный и вкусный корнеплод помогает создавать разнообразные салаты, которые радуют всю семью. Предлагаем вам простой рецепт быстрого и аппетитного блюда, которое подойдет как для уютного семейного ужина, так и для праздничного стола.
Ингредиенты:
Приготовление
Этот салат прекрасно сочетается с различными блюдами. Его можно подавать сразу после приготовления, но он также сохранит свой вкус и на следующий день.
Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.
Горо́шек консерви́рованный — зелёный горошек, сохранённый с помощью способа консервации.
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