Если обычный винегрет уже поднадоел, приготовьте вкусный и простой салат из свеклы, сыра и банки зелёного горошка

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Свекла — незаменимый продукт в зимнем рационе. Этот доступный и вкусный корнеплод помогает создавать разнообразные салаты, которые радуют всю семью. Предлагаем вам простой рецепт быстрого и аппетитного блюда, которое подойдет как для уютного семейного ужина, так и для праздничного стола.

Фото: commons.wikimedia.org by Sumit Surai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салат из свеклы

Ингредиенты:

свекла — 2 штуки;

консервированный зелёный горошек — 1 маленькая банка;

плавленый или твёрдый сыр — 100 граммов;

чеснок — 3 зубчика;

майонез — 2-3 столовые ложки;

соль, перец, зеленый лук — по вкусу.

Приготовление

Свеклу необходимо заранее отварить или запечь до готовности, а затем остудить. Натрите её на крупной тёрке. Сыр также натрите на тёрке. Чеснок пропустите через пресс. В большой миске смешайте свеклу, сыр и консервированный горошек. Добавьте майонез, смешанный с чесноком. Посолите и поперчите по вкусу, а также посыпьте мелко нарезанным зеленым луком.

Этот салат прекрасно сочетается с различными блюдами. Его можно подавать сразу после приготовления, но он также сохранит свой вкус и на следующий день.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.



Горо́шек консерви́рованный — зелёный горошек, сохранённый с помощью способа консервации.



