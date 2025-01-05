Овощное рагу с курицей: идеальный ужин за час

Овощное рагу с курицей и картошкой — это универсальное блюдо, которое объединяет в себе и первое, и второе. Оно идеально подходит для тех, кто ценит простоту в приготовлении и насыщенный вкус. Главное — правильный подбор ингредиентов. Зеленую фасоль можно взять как свежую, так и замороженную, а для кукурузы лучше использовать зерна с початков, избегая консервированной.
Ингредиенты на 4 порции:
Рецепт приготовления:
Обжарьте курицу: нарежьте бекон на небольшие кусочки, картофель и помидоры — пополам. Обваляйте куриные бедра в муке и обжарьте в разогретом масле по 4 минуты с каждой стороны. Переложите на блюдо.
Подготовьте бекон и тушите: в том же сотейнике поджарьте бекон до состояния шкварок. Верните курицу, добавьте бульон и тушите около 10 минут.
Добавьте овощи: положите в сотейник картофель, тушите 20 минут. Затем добавьте фасоль, кукурузу и помидоры. Посолите и поперчите по вкусу. Тушите ещё 10 минут.
Подавайте: снимите рагу с огня и подавайте горячим, украсив свежей зеленью по желанию.
Это блюдо готовится всего за час, а результат — нежное мясо, насыщенный бульон и ароматные овощи, которые создают идеальное сочетание вкусов.
Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter - "возбуждать аппетит") — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.
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