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Овощное рагу с курицей: идеальный ужин за час

1:53
Еда

Овощное рагу с курицей и картошкой — это универсальное блюдо, которое объединяет в себе и первое, и второе. Оно идеально подходит для тех, кто ценит простоту в приготовлении и насыщенный вкус. Главное — правильный подбор ингредиентов. Зеленую фасоль можно взять как свежую, так и замороженную, а для кукурузы лучше использовать зерна с початков, избегая консервированной.

Говядина с кабачками
Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Говядина с кабачками

Ингредиенты на 4 порции:

  • Зеленая фасоль — 200 г
  • Кукурузные зерна — 200 г
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Куриные бедра — 4 шт.
  • Полоски бекона — 8 шт.
  • Помидоры черри — 200 г
  • Молодой картофель — 500 г
  • Куриный или овощной бульон — 400 мл
  • Мука — 2 ст. л.
  • Соль и перец — по вкусу

Рецепт приготовления:

Обжарьте курицу: нарежьте бекон на небольшие кусочки, картофель и помидоры — пополам. Обваляйте куриные бедра в муке и обжарьте в разогретом масле по 4 минуты с каждой стороны. Переложите на блюдо.

Подготовьте бекон и тушите: в том же сотейнике поджарьте бекон до состояния шкварок. Верните курицу, добавьте бульон и тушите около 10 минут.

Добавьте овощи: положите в сотейник картофель, тушите 20 минут. Затем добавьте фасоль, кукурузу и помидоры. Посолите и поперчите по вкусу. Тушите ещё 10 минут.

Подавайте: снимите рагу с огня и подавайте горячим, украсив свежей зеленью по желанию.

Это блюдо готовится всего за час, а результат — нежное мясо, насыщенный бульон и ароматные овощи, которые создают идеальное сочетание вкусов.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter - "возбуждать аппетит") — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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