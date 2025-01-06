Быстрое тесто со сливочным маслом и стакан любых замороженных ягод — и пирог для идеального чаепития готов

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Зимой замороженные ягоды становятся настоящим спасением для любителей выпечки. Всего один стакан замороженных ягод способен превратить обычный пирог в изысканный десерт, который порадует вас своим вкусом, ароматом и оригинальным сочетанием ингредиентов. Это отличная альтернатива традиционной "Шарлотке"!

Фото: flickr.com by Jack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пирог с ягодами

Предлагаем вам попробовать наш рецепт. Тесто получается невероятно нежным и воздушным, а для начинки подойдут любые замороженные ягоды — даже кислые. Их даже не требуется размораживать!

Ингредиенты:

Сливочное масло — 130 г

Мука — 220 г

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Куриные яйца — 3 шт.

Сахар — 120 г

Молоко — 20 мл

Замороженные ягоды — 200 г

Для глазури:

Вода — 1 ч. л.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Сахарная пудра — 3 ст. л.

Приготовление

Приготовление этого пирога не потребует много времени и усилий. В большой миске смешайте размягченное сливочное масло, муку, разрыхлитель, яйца, сахар и молоко. Взбейте все ингредиенты миксером в течение минуты до получения однородной массы. Разделите ягоды на две части. Одну часть аккуратно вмешайте в тесто ложкой. Вылейте тесто в предварительно смазанную форму для выпечки. Сверху равномерно распределите оставшиеся ягоды. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: если она выходит сухой, пирог готов. Для приготовления быстрой глазури смешайте лимонный сок, воду и сахарную пудру до получения однородной кашицы. Когда пирог немного остынет (примерно 10 минут), полейте его глазурью.

Ваш ароматный пирог готов! Мягкое, воздушное тесто и сочная ягодная начинка под сахарной глазурью создадут идеальное сочетание для приятного чаепития. Приятного аппетита!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

