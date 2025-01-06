Быстрое тесто со сливочным маслом и стакан любых замороженных ягод — и пирог для идеального чаепития готов

Зимой замороженные ягоды становятся настоящим спасением для любителей выпечки. Всего один стакан замороженных ягод способен превратить обычный пирог в изысканный десерт, который порадует вас своим вкусом, ароматом и оригинальным сочетанием ингредиентов. Это отличная альтернатива традиционной "Шарлотке"!
Предлагаем вам попробовать наш рецепт. Тесто получается невероятно нежным и воздушным, а для начинки подойдут любые замороженные ягоды — даже кислые. Их даже не требуется размораживать!
Ингредиенты:
Для глазури:
Приготовление
Ваш ароматный пирог готов! Мягкое, воздушное тесто и сочная ягодная начинка под сахарной глазурью создадут идеальное сочетание для приятного чаепития. Приятного аппетита!
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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