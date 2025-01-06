Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Загитова рассказала, какое новогоднее пожелание загадала для самой себя
Сухость во рту: как не пропустить сигнал о серьезных болезнях
Самоплодные груши: ключ к урожайности в вашем саду
Если обычный винегрет уже поднадоел, приготовьте вкусный и простой салат из свеклы, сыра и банки зелёного горошка
39-й президент США Джимми Картер распознавал спортивные автомобили по звуку двигателя
Администрация курорта не принесла извинений за отравление туристов
Утилизация солнечных панелей становится критической задачей для Японии
Решение Байдена удивило всех: половина водонагревателей исчезнет с рынка США
Все ваши предки в одной пробирке: как работают ДНК-тесты

Быстрое тесто со сливочным маслом и стакан любых замороженных ягод — и пирог для идеального чаепития готов

2:15
Еда

Зимой замороженные ягоды становятся настоящим спасением для любителей выпечки. Всего один стакан замороженных ягод способен превратить обычный пирог в изысканный десерт, который порадует вас своим вкусом, ароматом и оригинальным сочетанием ингредиентов. Это отличная альтернатива традиционной "Шарлотке"!

Пирог с ягодами
Фото: flickr.com by Jack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пирог с ягодами

Предлагаем вам попробовать наш рецепт. Тесто получается невероятно нежным и воздушным, а для начинки подойдут любые замороженные ягоды — даже кислые. Их даже не требуется размораживать!

Ингредиенты:

  • Сливочное масло — 130 г
  • Мука — 220 г
  • Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
  • Куриные яйца — 3 шт.
  • Сахар — 120 г
  • Молоко — 20 мл
  • Замороженные ягоды — 200 г

Для глазури:

  • Вода — 1 ч. л.
  • Лимонный сок — 1 ч. л.
  • Сахарная пудра — 3 ст. л.

Приготовление

  1. Приготовление этого пирога не потребует много времени и усилий. В большой миске смешайте размягченное сливочное масло, муку, разрыхлитель, яйца, сахар и молоко. Взбейте все ингредиенты миксером в течение минуты до получения однородной массы.
  2. Разделите ягоды на две части. Одну часть аккуратно вмешайте в тесто ложкой. Вылейте тесто в предварительно смазанную форму для выпечки. Сверху равномерно распределите оставшиеся ягоды.
  3. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: если она выходит сухой, пирог готов.
  4. Для приготовления быстрой глазури смешайте лимонный сок, воду и сахарную пудру до получения однородной кашицы. Когда пирог немного остынет (примерно 10 минут), полейте его глазурью.

Ваш ароматный пирог готов! Мягкое, воздушное тесто и сочная ягодная начинка под сахарной глазурью создадут идеальное сочетание для приятного чаепития. Приятного аппетита!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать растворимый кофе вкусным: простые секреты
Еда и рецепты
Как сделать растворимый кофе вкусным: простые секреты Аудио 
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Домашние животные
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников Аудио 
Как быстро и эффективно избавиться от тараканов в доме: экологичный народный метод
Недвижимость
Как быстро и эффективно избавиться от тараканов в доме: экологичный народный метод Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Как быстро и эффективно избавиться от тараканов в доме: экологичный народный метод
5 минут ожидания: можно ли уехать, если инспектор не подошёл
5 минут ожидания: можно ли уехать, если инспектор не подошёл
Последние материалы
Решение Байдена удивило всех: половина водонагревателей исчезнет с рынка США
Все ваши предки в одной пробирке: как работают ДНК-тесты
Оазис роскоши и культурного разнообразия, где лето круглый год
Xiaomi выпустила мини-кондиционер, который охлаждает воздух за 30 секунд
Этот фасон платья идеально подойдёт для любой фигуры
Квинси Промес: возвращение, которое может усилить Спартак
Зимний уход за газоном: чего делать нельзя
Продукты, которые спасают от проблем с подвижностью в пожилом возрасте
Быстрое тесто со сливочным маслом и стакан любых замороженных ягод — и пирог для идеального чаепития готов
Как не допустить дефицита кальция в организме?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.