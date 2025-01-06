Как готовить диетическую шарлотку, чтобы она была более полезной и не вредила фигуре

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Шарлотка — популярный десерт среди хозяек благодаря своей простоте в приготовлении и доступной стоимости. Особенно часто её пекут осенью, когда наступает сезон яблок, и зимой, ведь эти фрукты доступны в любое время года по невысокой цене.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Яблочный пирог

Однако, как и любая выпечка, шарлотка может быть вредна для фигуры, особенно если есть её слишком часто. Роспотребнадзор дал советы, как наслаждаться любимым блюдом, не набирая лишние килограммы.

Специалисты рекомендуют заменить часть муки молотыми отрубями или овсяными хлопьями. Эти ингредиенты содержат клетчатку, которая делает блюдо более полезным, не сильно изменяя его вкус. Такой вариант может понравиться всей семье.

Вместо яблок в шарлотке можно использовать любые другие фрукты или ягоды — вкус в таком случае может получиться очень интересным! Однако яблочная начинка по-прежнему остаётся самой популярной.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

