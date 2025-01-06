Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как подружиться с бездомной кошкой? Правила, которые помогут ей привыкнуть
Как изменения на рынке труда влияют на стагфляцию — мнение эксперта
Обитаемые планеты под умирающим Солнцем: новые миры после конца света
Канада не справилась с давлением: юниорский чемпионат мира закончился фиаско
США использовали Украину для газовой войны с Европой
Эти три растения могут уничтожить ваш сад: избавьтесь от них
Яйца — ваш союзник в борьбе с ожирением и повышенным давлением
Как избежать примерзания дворников: простые и эффективные решения
Экономия на одежде: уловки которые работают каждый раз

4 причины, почему нельзя повторно замораживать мясо

1:46
Еда

Рост бактерий

Когда мясо размораживается, его температура повышается, создавая благоприятные условия для роста бактерий. Даже если мясо хранилось в холодильнике, бактерии могут размножаться быстрее, чем при первоначальной заморозке. Повторная заморозка не уничтожит уже образовавшиеся бактерии, а лишь замедлит их рост. Поэтому при последующем размораживании и использовании мяса существует повышенный риск пищевого отравления.

Вяленое мясо
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вяленое мясо

Потеря качества

Каждый цикл разморозки-заморозки негативно сказывается на структуре мяса. Вода, содержащаяся в мясе, образует кристаллы льда при замораживании, разрушая клеточные стенки. При размораживании эта вода выходит наружу, что приводит к потере сочности и изменению текстуры мяса. Повторная заморозка усугубляет этот эффект, делая мясо сухим и жестким.

Изменение вкуса и запаха

Повторная заморозка может привести к появлению неприятного запаха и вкуса у мяса. Это связано с окислением жиров и белков, которое ускоряется при каждом цикле разморозки-заморозки. Кроме того, из-за потери влаги мясо может приобрести металлический привкус.

Повышенный риск порчи

При каждой разморозке мясо подвергается воздействию кислорода, что ускоряет процессы окисления и гниения. Повторная заморозка увеличивает вероятность появления плесени и других признаков порчи, делая мясо непригодным для употребления.

Поэтому, чтобы избежать всех этих проблем, рекомендуется планировать использование размороженного мяса таким образом, чтобы его не приходилось повторно замораживать

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать растворимый кофе вкусным: простые секреты
Еда и рецепты
Как сделать растворимый кофе вкусным: простые секреты Аудио 
Древнейший живой организм продолжает расти и развиваться
Наука и техника
Древнейший живой организм продолжает расти и развиваться Аудио 
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Недвижимость
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Последние материалы
Обитаемые планеты под умирающим Солнцем: новые миры после конца света
Канада не справилась с давлением: юниорский чемпионат мира закончился фиаско
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
США использовали Украину для газовой войны с Европой
Эти три растения могут уничтожить ваш сад: избавьтесь от них
Яйца — ваш союзник в борьбе с ожирением и повышенным давлением
Как избежать примерзания дворников: простые и эффективные решения
Экономия на одежде: уловки которые работают каждый раз
320 тысяч тонн мандаринов — как изменился рынок российского импорта
Почему появляются мешки под глазами и как с ними справиться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.