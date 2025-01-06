4 причины, почему нельзя повторно замораживать мясо

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Рост бактерий

Когда мясо размораживается, его температура повышается, создавая благоприятные условия для роста бактерий. Даже если мясо хранилось в холодильнике, бактерии могут размножаться быстрее, чем при первоначальной заморозке. Повторная заморозка не уничтожит уже образовавшиеся бактерии, а лишь замедлит их рост. Поэтому при последующем размораживании и использовании мяса существует повышенный риск пищевого отравления.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вяленое мясо

Потеря качества

Каждый цикл разморозки-заморозки негативно сказывается на структуре мяса. Вода, содержащаяся в мясе, образует кристаллы льда при замораживании, разрушая клеточные стенки. При размораживании эта вода выходит наружу, что приводит к потере сочности и изменению текстуры мяса. Повторная заморозка усугубляет этот эффект, делая мясо сухим и жестким.

Изменение вкуса и запаха

Повторная заморозка может привести к появлению неприятного запаха и вкуса у мяса. Это связано с окислением жиров и белков, которое ускоряется при каждом цикле разморозки-заморозки. Кроме того, из-за потери влаги мясо может приобрести металлический привкус.

Повышенный риск порчи

При каждой разморозке мясо подвергается воздействию кислорода, что ускоряет процессы окисления и гниения. Повторная заморозка увеличивает вероятность появления плесени и других признаков порчи, делая мясо непригодным для употребления.

Поэтому, чтобы избежать всех этих проблем, рекомендуется планировать использование размороженного мяса таким образом, чтобы его не приходилось повторно замораживать

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).



