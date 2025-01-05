Салат с шампиньонами и жареным сыром — превращаем обычный ужин в праздник вкуса

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Представьте себе идеальный ужин: лёгкий, но сытный салат, который сочетает в себе свежие овощи, ароматные грибы и хрустящий жареный сыр. Именно такой рецепт мы хотим сегодня предложить вам.

Фото: flickr.com by T.Tseng, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат с грибами и рукколой

Ингредиенты:

Помидоры — 2 штуки;

Листья салата — 1 пучок;

Чеснок — 1 зубчик;

Шампиньоны — 4 штуки;

Брынза — 120 грамм;

Постное масло, соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Тщательно вымойте все овощи для салата. Чеснок очистите. Шампиньоны нарежьте на половинки или четвертинки, в зависимости от их размера. Разогрейте сковороду с постным маслом и обжарьте грибы до золотистой корочки. Нарежьте брынзу на кусочки, соответствующие размеру грибов. После того как грибы будут готовы, снимите их с огня и обжарьте брынзу на оставшемся масле до румяной корочки. Листья салата порвите руками. Все ингредиенты аккуратно смешайте в большой салатнице. Подавайте салат тёплым, украсив его зеленью и кусочками жареного сыра.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae). Р



Бры́нза (рум. brânză) — рассольный сыр, изготавливаемый из козьего или овечьего молока.

