Салат с шампиньонами и жареным сыром — превращаем обычный ужин в праздник вкуса

Представьте себе идеальный ужин: лёгкий, но сытный салат, который сочетает в себе свежие овощи, ароматные грибы и хрустящий жареный сыр. Именно такой рецепт мы хотим сегодня предложить вам.
Фото: flickr.com by T.Tseng, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат с грибами и рукколой
Ингредиенты:
Помидоры — 2 штуки;
Листья салата — 1 пучок;
Чеснок — 1 зубчик;
Шампиньоны — 4 штуки;
Брынза — 120 грамм;
Постное масло, соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
Тщательно вымойте все овощи для салата. Чеснок очистите. Шампиньоны нарежьте на половинки или четвертинки, в зависимости от их размера. Разогрейте сковороду с постным маслом и обжарьте грибы до золотистой корочки.
Нарежьте брынзу на кусочки, соответствующие размеру грибов. После того как грибы будут готовы, снимите их с огня и обжарьте брынзу на оставшемся масле до румяной корочки.
Листья салата порвите руками. Все ингредиенты аккуратно смешайте в большой салатнице. Подавайте салат тёплым, украсив его зеленью и кусочками жареного сыра.
Уточнения
Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae). Р
Бры́нза (рум. brânză) — рассольный сыр, изготавливаемый из козьего или овечьего молока.