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Салат с шампиньонами и жареным сыром — превращаем обычный ужин в праздник вкуса

1:08
Еда

Представьте себе идеальный ужин: лёгкий, но сытный салат, который сочетает в себе свежие овощи, ароматные грибы и хрустящий жареный сыр. Именно такой рецепт мы хотим сегодня предложить вам.

Салат с грибами и рукколой
Фото: flickr.com by T.Tseng, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат с грибами и рукколой

Ингредиенты:

  • Помидоры — 2 штуки;
  • Листья салата — 1 пучок;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Шампиньоны — 4 штуки;
  • Брынза — 120 грамм;
  • Постное масло, соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте все овощи для салата. Чеснок очистите. Шампиньоны нарежьте на половинки или четвертинки, в зависимости от их размера. Разогрейте сковороду с постным маслом и обжарьте грибы до золотистой корочки.
  2. Нарежьте брынзу на кусочки, соответствующие размеру грибов. После того как грибы будут готовы, снимите их с огня и обжарьте брынзу на оставшемся масле до румяной корочки.
  3. Листья салата порвите руками. Все ингредиенты аккуратно смешайте в большой салатнице. Подавайте салат тёплым, украсив его зеленью и кусочками жареного сыра.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae). Р

Бры́нза (рум. brânză) — рассольный сыр, изготавливаемый из козьего или овечьего молока.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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