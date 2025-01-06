Как приготовить торт Три стакана всего за пару часов

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Торт с весёлым названием "Три стакана" — это простой и вкусный десерт, который подойдёт как для неожиданного визита гостей, так и для праздничного стола. Его рецепт настолько незатейлив, что приготовить этот торт сможет даже новичок в кулинарии.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexis Fam, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тирамису

Ингредиенты:

Мука — 2 стакана

Сахар — 1 стакан

Кефир — 2 стакана

Яйца — 3 шт.

Соль — щепотка

Сода — 0,5 ч. л.

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Растительное масло — 5 ст. л.

Какао — 5 ст. л.

Сметана (жирная) — 400 г

Варёная сгущёнка — 1 банка

Ванилин — по вкусу

Как приготовить торт "Три стакана":

Подготовьте тесто.

Взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли, добавьте растительное масло и кефир.

Смешайте сухие ингредиенты.

Просейте муку вместе с разрыхлителем, добавьте какао и соду. Соедините с жидкой смесью и замесите однородное тесто.

Выпеките бисквит.

Смажьте форму маслом, вылейте тесто и выпекайте при 180°C в течение 45-50 минут. После выпекания дайте бисквиту полностью остыть, затем разрежьте его на три коржа.

Приготовьте крем.

Смешайте варёную сгущёнку со сметаной и добавьте ванилин. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.

Соберите торт.

Промажьте коржи кремом, соберите торт. Остатками крема смажьте верх и бока торта. Для украшения используйте измельчённые орехи, кокосовую стружку или крошку из остатков бисквита.

Дайте настояться.

Оставьте торт пропитаться на несколько часов перед подачей.

Простой и сытный торт "Три стакана" порадует вас своим насыщенным вкусом и лёгкостью приготовления. Приятного аппетита!

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

