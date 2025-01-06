Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удивительные планеты-близнецы обнаружены у соседней звезды
Мягкий или жёсткий матрас: эти особенности организма помогут сделать правильный выбор
Подвесной или напольный унитаз: в чём разница и как выбрать
Мощные руки со стальным хватом: упражнения, чтобы развить силу
Техосмотр по требованию ГИБДД: что делать, если выписали предписание
Индонезия присоединилась к БРИКС
Аэрозольная краска: как избавиться от следов на всех поверхностях
Этот фруктовый напиток заменит вам ужин
Новый сценарий жизни: как на Земле зародились первые молекулы ДНК

Как приготовить торт Три стакана всего за пару часов

1:58
Еда

Торт с весёлым названием "Три стакана" — это простой и вкусный десерт, который подойдёт как для неожиданного визита гостей, так и для праздничного стола. Его рецепт настолько незатейлив, что приготовить этот торт сможет даже новичок в кулинарии.

Тирамису
Фото: commons.wikimedia.org by Alexis Fam, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тирамису

Ингредиенты:

  • Мука — 2 стакана
  • Сахар — 1 стакан
  • Кефир — 2 стакана
  • Яйца — 3 шт.
  • Соль — щепотка
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.
  • Растительное масло — 5 ст. л.
  • Какао — 5 ст. л.
  • Сметана (жирная) — 400 г
  • Варёная сгущёнка — 1 банка
  • Ванилин — по вкусу

Как приготовить торт "Три стакана":

Подготовьте тесто.

Взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли, добавьте растительное масло и кефир.

Смешайте сухие ингредиенты.

Просейте муку вместе с разрыхлителем, добавьте какао и соду. Соедините с жидкой смесью и замесите однородное тесто.

Выпеките бисквит.

Смажьте форму маслом, вылейте тесто и выпекайте при 180°C в течение 45-50 минут. После выпекания дайте бисквиту полностью остыть, затем разрежьте его на три коржа.

Приготовьте крем.

Смешайте варёную сгущёнку со сметаной и добавьте ванилин. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.

Соберите торт.

Промажьте коржи кремом, соберите торт. Остатками крема смажьте верх и бока торта. Для украшения используйте измельчённые орехи, кокосовую стружку или крошку из остатков бисквита.

Дайте настояться.

Оставьте торт пропитаться на несколько часов перед подачей.

Простой и сытный торт "Три стакана" порадует вас своим насыщенным вкусом и лёгкостью приготовления. Приятного аппетита!

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Недвижимость
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем Аудио 
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара
Экономика и бизнес
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара Аудио 
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Домашние животные
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Последние материалы
Новый сценарий жизни: как на Земле зародились первые молекулы ДНК
Секреты ухода за зоной декольте, которые каждая женщина должна знать
Какие жизненные испытания беспокоят собак и как им помочь?
Долговая зависимость Молдавии — куда уходят кредитные средства
Подготовка к дальнему путешествию: как не стать жертвой усталости
Развенчиваем миф об антидепрессантах: вот почему на самом деле они не вызывают привыкания
Как приготовить торт Три стакана всего за пару часов
Ваш спатифиллум снова зацветет: вот как это сделать
Облизывание лица собакой: почему это может быть опасно?
Эта растяжка сделает из вас свежего огурчика: упражнения для утренней зарядки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.