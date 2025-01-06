Как приготовить торт Три стакана всего за пару часов

Торт с весёлым названием "Три стакана" — это простой и вкусный десерт, который подойдёт как для неожиданного визита гостей, так и для праздничного стола. Его рецепт настолько незатейлив, что приготовить этот торт сможет даже новичок в кулинарии.
Ингредиенты:
Как приготовить торт "Три стакана":
Подготовьте тесто.
Взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли, добавьте растительное масло и кефир.
Смешайте сухие ингредиенты.
Просейте муку вместе с разрыхлителем, добавьте какао и соду. Соедините с жидкой смесью и замесите однородное тесто.
Выпеките бисквит.
Смажьте форму маслом, вылейте тесто и выпекайте при 180°C в течение 45-50 минут. После выпекания дайте бисквиту полностью остыть, затем разрежьте его на три коржа.
Приготовьте крем.
Смешайте варёную сгущёнку со сметаной и добавьте ванилин. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
Соберите торт.
Промажьте коржи кремом, соберите торт. Остатками крема смажьте верх и бока торта. Для украшения используйте измельчённые орехи, кокосовую стружку или крошку из остатков бисквита.
Дайте настояться.
Оставьте торт пропитаться на несколько часов перед подачей.
Простой и сытный торт "Три стакана" порадует вас своим насыщенным вкусом и лёгкостью приготовления. Приятного аппетита!
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
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