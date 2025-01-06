Как сделать творожную запеканку пышной и ароматной

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете вкусный, полезный и быстрый завтрак, творожная запеканка станет отличным выбором. Добавьте немного моркови — и вы получите ароматное блюдо, которое понравится всей семье.

Фото: flickr.com by homecooked by deedee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запеканка с вишней

Ингредиенты:

Творог (жирность 9%) — 360 г

Морковь — 300 г

Сахар — 125 г

Сливочное масло — 15 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 75 г

Ванилин — по вкусу

Как приготовить творожную запеканку с морковью:

Подготовьте морковь.

Очистите морковь, натрите её на мелкой тёрке и перемешайте с 3 столовыми ложками сахара.

Смешайте творог.

Соедините творог с яйцами, оставшимся сахаром и ванилином, тщательно перемешайте.

Добавьте муку.

Просейте муку в творожную массу и замесите однородное тесто.

Соберите запеканку.

Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Выложите половину творожной массы, затем слой моркови, а сверху оставшуюся часть творога.

Выпекайте.

Разогрейте духовку до 180°C. Поставьте форму с запеканкой в духовку и выпекайте 30-40 минут, пока верх не подрумянится.

Подача:

Готовую запеканку подавайте со сметаной, ягодным сиропом или вареньем. Наслаждайтесь полезным и вкусным завтраком!

Уточнения

Запека́нка - блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

