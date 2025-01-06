Как сделать творожную запеканку пышной и ароматной

Если вы ищете вкусный, полезный и быстрый завтрак, творожная запеканка станет отличным выбором. Добавьте немного моркови — и вы получите ароматное блюдо, которое понравится всей семье.
Ингредиенты:
Как приготовить творожную запеканку с морковью:
Подготовьте морковь.
Очистите морковь, натрите её на мелкой тёрке и перемешайте с 3 столовыми ложками сахара.
Смешайте творог.
Соедините творог с яйцами, оставшимся сахаром и ванилином, тщательно перемешайте.
Добавьте муку.
Просейте муку в творожную массу и замесите однородное тесто.
Соберите запеканку.
Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Выложите половину творожной массы, затем слой моркови, а сверху оставшуюся часть творога.
Выпекайте.
Разогрейте духовку до 180°C. Поставьте форму с запеканкой в духовку и выпекайте 30-40 минут, пока верх не подрумянится.
Подача:
Готовую запеканку подавайте со сметаной, ягодным сиропом или вареньем. Наслаждайтесь полезным и вкусным завтраком!
Запека́нка - блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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