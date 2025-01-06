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Как сделать творожную запеканку пышной и ароматной

1:27
Еда

Если вы ищете вкусный, полезный и быстрый завтрак, творожная запеканка станет отличным выбором. Добавьте немного моркови — и вы получите ароматное блюдо, которое понравится всей семье.

Запеканка с вишней
Фото: flickr.com by homecooked by deedee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запеканка с вишней

Ингредиенты:

  • Творог (жирность 9%) — 360 г
  • Морковь — 300 г
  • Сахар — 125 г
  • Сливочное масло — 15 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 75 г
  • Ванилин — по вкусу

Как приготовить творожную запеканку с морковью:

Подготовьте морковь.

Очистите морковь, натрите её на мелкой тёрке и перемешайте с 3 столовыми ложками сахара.

Смешайте творог.

Соедините творог с яйцами, оставшимся сахаром и ванилином, тщательно перемешайте.

Добавьте муку.

Просейте муку в творожную массу и замесите однородное тесто.
Соберите запеканку.

Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Выложите половину творожной массы, затем слой моркови, а сверху оставшуюся часть творога.

Выпекайте.

Разогрейте духовку до 180°C. Поставьте форму с запеканкой в духовку и выпекайте 30-40 минут, пока верх не подрумянится.

Подача:

Готовую запеканку подавайте со сметаной, ягодным сиропом или вареньем. Наслаждайтесь полезным и вкусным завтраком!

Уточнения

Запека́нка - блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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