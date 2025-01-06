Медовик в мультиварке: пошаговый рецепт для вкусного десерта

2:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Мультиварка способна стать отличной альтернативой духовке для приготовления домашних тортов. Например, мягкий и ароматный медовик можно сделать, не прилагая особых усилий. Заварное тесто на меду и сливочном масле получается нежным и пышным, а добавление чернослива придаёт торту лёгкую кислинку и приятный аромат шоколада. Простой крем из взбитых сливок или густой сметаны с сахаром сделает десерт ещё вкуснее.

Фото: Freepik by Designed by Freepik медовик

Ингредиенты:

Пшеничная мука — 1 стакан (130 г)

Яйцо куриное — 1 шт. (60 г)

Сахар — 1 стакан (180 г)

Цветочный мёд — 1 ст. л. (28 г)

Сливочное масло — 1,5 ст. л. (30 г)

Йогурт натуральный — 2 ст. л. (30 г)

Сливки 33% — 1 стакан (210 г)

Чернослив — 2 ст. л. (40 г)

Какао-порошок — 1 ст. л. (25 г)

Сода — 0,5 ч. л. (2,5 г)

Вода — 0,5 стакана (100 мл)

Клюква для украшения — по вкусу

Как приготовить медовик в мультиварке:

Подготовьте ингредиенты. Просейте муку, охладите сливки, замочите чернослив в кипятке на 5-7 минут, затем нарежьте его.

Сделайте основу. Смешайте в сотейнике мёд, масло и 2/3 стакана сахара.

Прогрейте на слабом огне, пока сахар не растворится. Добавьте соду, дождитесь появления пены и дайте смеси немного остыть.

Замесите тесто. В остывшую массу добавьте яйцо и взбейте. Введите йогурт, чернослив и тонкой струйкой всыпьте муку. Замесите густое тесто.

Выпеките корж. Смажьте чашу мультиварки маслом, вылейте тесто и готовьте в режиме "Выпечка" 1 час. Дайте коржу остыть и разрежьте его на 2 части.

Приготовьте крем. Взбейте охлаждённые сливки с оставшимся сахаром до плотных пиков. Промажьте коржи кремом и соедините их.

Соберите торт. Посыпьте крошкой из обрезков коржей, украсьте какао и ягодами. Охладите торт 3-4 часа перед подачей.

Домашний медовик из мультиварки — это простой и вкусный десерт, который понравится всей семье. Нежное тесто и лёгкий крем делают его идеальным дополнением к чаепитию.

Уточнения

Медовик - торт, распространённый в странах бывшего СССР. Состоит из трёх медовых коржей с прослойкой из сметанного крема.

