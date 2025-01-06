Медовик в мультиварке: пошаговый рецепт для вкусного десерта

Мультиварка способна стать отличной альтернативой духовке для приготовления домашних тортов. Например, мягкий и ароматный медовик можно сделать, не прилагая особых усилий. Заварное тесто на меду и сливочном масле получается нежным и пышным, а добавление чернослива придаёт торту лёгкую кислинку и приятный аромат шоколада. Простой крем из взбитых сливок или густой сметаны с сахаром сделает десерт ещё вкуснее.
Ингредиенты:
Как приготовить медовик в мультиварке:
Подготовьте ингредиенты. Просейте муку, охладите сливки, замочите чернослив в кипятке на 5-7 минут, затем нарежьте его.
Сделайте основу. Смешайте в сотейнике мёд, масло и 2/3 стакана сахара.
Прогрейте на слабом огне, пока сахар не растворится. Добавьте соду, дождитесь появления пены и дайте смеси немного остыть.
Замесите тесто. В остывшую массу добавьте яйцо и взбейте. Введите йогурт, чернослив и тонкой струйкой всыпьте муку. Замесите густое тесто.
Выпеките корж. Смажьте чашу мультиварки маслом, вылейте тесто и готовьте в режиме "Выпечка" 1 час. Дайте коржу остыть и разрежьте его на 2 части.
Приготовьте крем. Взбейте охлаждённые сливки с оставшимся сахаром до плотных пиков. Промажьте коржи кремом и соедините их.
Соберите торт. Посыпьте крошкой из обрезков коржей, украсьте какао и ягодами. Охладите торт 3-4 часа перед подачей.
Домашний медовик из мультиварки — это простой и вкусный десерт, который понравится всей семье. Нежное тесто и лёгкий крем делают его идеальным дополнением к чаепитию.
Медовик - торт, распространённый в странах бывшего СССР. Состоит из трёх медовых коржей с прослойкой из сметанного крема.
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