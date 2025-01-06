Приготовьте яйцо пашот за 2 минуты в микроволновке

Чтобы приготовить яйцо пашот в микроволновке, вам понадобится следующее:
1. Одно сырое яйцо.
2. Миска, пригодная для использования в микроволновой печи.
3. Вода.
4. Щепотка соли.
Процесс приготовления:
1. Налейте небольшое количество воды в миску и добавьте туда щепотку соли.
2. Аккуратно разбейте яйцо прямо в миску, стараясь сохранить желток целым.
3. Поставьте миску в микроволновую печь, настроенную на максимальную мощность, и включите её на две минуты.
4. После завершения времени достаньте миску и аккуратно выньте яйцо пашот ложкой, дав воде стечь.
Готовое яйцо пашот можно подавать с различными добавками, такими как хлеб, зелень, овощи, сыр или авокадо.
Важно учитывать мощность своей микроволновой печи при определении времени приготовления. Если через две минуты яйцо кажется недостаточно готовым, можно добавить ещё 30–60 секунд. Чтобы белок получился более плотным, можно добавить в воду одну столовую ложку уксуса перед началом приготовления.
Таким образом, даже без специальных кулинарных навыков вы сможете быстро и легко приготовить яйцо пашот дома.
Яйцо пашо́т (яйцо «в мешочек», от фр. pochette, «в мешочек») — яйцо, приготовленное без скорлупы пошированием — варкой в едва кипящей воде в течение 3—4 минут.
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