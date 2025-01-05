Блюдо, которое спасёт вас от зимней хандры за 15 минут

3:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Зимой мы все хотим одного — уюта. Горячий чай, мягкий плед, увлекательная книга — всё это идеальная зимняя картина. Но уют должен быть и на тарелке. Душевные блюда, которые согревают от макушки до кончиков пальцев: супы, рагу, запечённое мясо. Единственная проблема — такие блюда требуют времени на приготовление и раскрытие вкусов.

Фото: scienceimage.csiro.au by Robert Kerton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Брокколи

А времени зимой у нас немного. Длинные кулинарные эксперименты, как, например, готовка жаркого весь день, — это роскошь. Поэтому мы начали искать блюдо, которое будет одновременно согревающим, сытным и не займёт много времени.

Идеальный вариант — кремовые бобы. Всего несколько простых ингредиентов из кладовой, и через 15 минут у вас на столе тарелка горячего уюта. Готовить это блюдо можно в разных вариациях, но особенно идеальный вариант с брокколи и сыром чеддер. Классическое сочетание брокколи и сыра превосходно дополняется мягкостью белых бобов. Это полноценное блюдо в одной тарелке.

Что понадобится для ужина за 15 минут

Чтобы приготовить 2-3 порции, вам нужны:

1 столовая ложка оливкового масла

3-4 зубчика чеснока, мелко нарезанных

2 банки белых бобов каннеллини, промытых и обсушенных

1\4 стакана овощного или куриного бульона

1 пакет замороженных брокколи (нарезанных или кусочков)

1 стакан с горкой тёртого острого сыра чеддер + немного для подачи

1\4 чайной ложки кошерной соли (или по вкусу)

1\4 чайной ложки свежемолотого чёрного перца (или по вкусу)

Как приготовить кремовые бобы с брокколи и сыром

Нагрейте среднюю кастрюлю на среднем огне, добавьте оливковое масло. Как только масло станет горячим, добавьте чеснок. Обжаривайте около 30 секунд, пока чеснок не станет ароматным, но не начнёт темнеть. Выложите в кастрюлю бобы и влейте бульон. Доведите до лёгкого кипения. Разомните примерно четверть бобов толкушкой или деревянной ложкой. Добавьте брокколи, перемешайте и накройте крышкой. Готовьте, периодически помешивая, до мягкости бобов и брокколи (примерно 3-6 минут, в зависимости от размера кусочков брокколи). Снимите крышку, уменьшите огонь до минимума. Добавьте половину сыра, тщательно размешайте, пока он не растает. Затем добавьте оставшийся сыр и снова перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте горячим, посыпав сверху дополнительным сыром.

Как улучшить блюдо

Это блюдо прекрасно в своей простоте, но его легко разнообразить:

Добавьте мисо. Всего 1-2 чайные ложки белого мисо добавят блюду насыщенный вкус умами. Но будьте осторожны с солью, ведь мисо уже солёное.

Добавьте остроты. Немного острого соуса мгновенно оживит вкус.

Больше сыра. Используйте экстра-острый чеддер или увеличьте количество сыра.

Попробуйте нутриционную дрожжевую пасту. Она добавит блюду лёгкий "сырный" вкус, напоминающий начос.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

