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Мимоза на вашем столе: как приготовить эту классику дома

1:36
Еда

Любимая классика русской кухни — салат "Мимоза" — покоряет своей простотой и нежным вкусом. Вот как его приготовить:

Салат
Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Салат

Ингредиенты:

  • 1 банка сардин (около 200 г)
  • 3 средних картофелины
  • 2 моркови (среднего размера)
  • 4 яйца
  • 1 небольшая луковица
  • 200 г майонеза
  • Соль по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления "Мимозы"

Подготовка ингредиентов:

Отварите картофель и морковь до мягкости. Остудите и очистите их.
Яйца сварите вкрутую (около 10 минут), затем очистите и разделите белки и желтки.

Лук без горечи:

Нарежьте лук мелкими кубиками. Чтобы смягчить его вкус, залейте кипятком на 2-3 минуты, после чего слейте воду.

Подготовка рыбы:

Слейте жидкость из банки с сардинами и разомните рыбу вилкой на небольшие кусочки.

Натереть на тёрке:

Натрите картофель, морковь, белки и желтки на крупной тёрке в отдельные миски.

Сборка салата:

В глубокой тарелке или форме выкладывайте слои в следующем порядке, промазывая каждый тонким слоем майонеза:

  • Натёртый картофель, слегка посоленный
  • Размятая рыба
  • Мелко нарезанный лук
  • Натёртая морковь
  • Белки
  1. Завершите желтками, равномерно распределив их по поверхности, чтобы придать салату золотистый цвет, напоминающий мимозу.
  2. Перед подачей охладите готовый салат в холодильнике 1-2 часа, чтобы слои хорошо пропитались.

Уточнения

«Мимоза» праздничный слоёный салат или салат-коктейль, появившийся в СССР в начале 1970-х годов. 

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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