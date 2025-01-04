Мимоза на вашем столе: как приготовить эту классику дома

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Любимая классика русской кухни — салат "Мимоза" — покоряет своей простотой и нежным вкусом. Вот как его приготовить:

Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат

Ингредиенты:

1 банка сардин (около 200 г)

3 средних картофелины

2 моркови (среднего размера)

4 яйца

1 небольшая луковица

200 г майонеза

Соль по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления "Мимозы"

Подготовка ингредиентов:

Отварите картофель и морковь до мягкости. Остудите и очистите их.

Яйца сварите вкрутую (около 10 минут), затем очистите и разделите белки и желтки.

Лук без горечи:

Нарежьте лук мелкими кубиками. Чтобы смягчить его вкус, залейте кипятком на 2-3 минуты, после чего слейте воду.

Подготовка рыбы:

Слейте жидкость из банки с сардинами и разомните рыбу вилкой на небольшие кусочки.

Натереть на тёрке:

Натрите картофель, морковь, белки и желтки на крупной тёрке в отдельные миски.

Сборка салата:

В глубокой тарелке или форме выкладывайте слои в следующем порядке, промазывая каждый тонким слоем майонеза:

Натёртый картофель, слегка посоленный

Размятая рыба

Мелко нарезанный лук

Натёртая морковь

Белки

Завершите желтками, равномерно распределив их по поверхности, чтобы придать салату золотистый цвет, напоминающий мимозу. Перед подачей охладите готовый салат в холодильнике 1-2 часа, чтобы слои хорошо пропитались.

Уточнения

«Мимоза» — праздничный слоёный салат или салат-коктейль, появившийся в СССР в начале 1970-х годов.

