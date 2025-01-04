Мимоза на вашем столе: как приготовить эту классику дома

Любимая классика русской кухни — салат "Мимоза" — покоряет своей простотой и нежным вкусом. Вот как его приготовить:
Отварите картофель и морковь до мягкости. Остудите и очистите их.
Яйца сварите вкрутую (около 10 минут), затем очистите и разделите белки и желтки.
Нарежьте лук мелкими кубиками. Чтобы смягчить его вкус, залейте кипятком на 2-3 минуты, после чего слейте воду.
Слейте жидкость из банки с сардинами и разомните рыбу вилкой на небольшие кусочки.
Натрите картофель, морковь, белки и желтки на крупной тёрке в отдельные миски.
В глубокой тарелке или форме выкладывайте слои в следующем порядке, промазывая каждый тонким слоем майонеза:
«Мимоза» — праздничный слоёный салат или салат-коктейль, появившийся в СССР в начале 1970-х годов.
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