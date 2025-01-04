Где попробовать самое аутентичное ремесленное мороженое в Сан-Паулу

3:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Будь то в жару или холод, мороженое — идеальный выбор, чтобы порадовать себя. Однако промышленное мороженое из супермаркетов часто содержит химические добавки, которые увеличивают срок годности и улучшают внешний вид. К счастью, ремесленное мороженое предлагает вкус и качество без этих добавок.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пломбир

Мы поговорили с мастером-мороженщиком Фернандой Памплона, владелицей L'Albero dei Gelati, чтобы выяснить, в чем главные отличия ремесленного мороженого.Давайте узнаем, какие места советуют шефы для дегустации лучшего мороженого в Сан-Паулу!

1. L'Albero dei Gelati Brasil

Находится в районе Пиньейрос, эта мороженая родом из Италии, а в Бразилии ей управляет Фернанда Памплона. Её мороженое известно кремовой текстурой, низким содержанием сахара и использованием натуральных ингредиентов, в основном местного производства (кроме фисташек). Здесь нет красителей или ароматизаторов, а вкусы, как, например, Сорбет Лимон и Базилик или Соленая карамель, уникальны.

Мнение шефов:

Роберто Ребауденго (Lido Amici di Amici): "Изысканные и сбалансированные вкусы, такие как Соленая карамель."

Бел Коэльо (Cuia и Clandestina): "Необычные вкусы и качественные ингредиенты."

Чико Феррейра (Grupo Le Jazz): "Кремовость и натуральные компоненты."

Мауро Броссо (Shuk Falafel & Kebabs): "Фрукты по сезону всегда аутентичны."

Адрес: Rua dos Pinheiros, 342 — Pinheiros.

2. Frida & Mina

С 2013 года Frida & Mina радует мороженым, приготовленным с нуля, из органических продуктов. Популярные вкусы: Бальзамический клубника, Карамель с морской солью и Хрустящий макадамия.

Мнение шефов:

Жоау Гертель (LosDos Cantina): "Мой любимый вкус — гуава."

Бел Коэльо, Кайо Альсиати и Чико Феррейра выделяют кремовость и натуральные продукты.

Адрес: Rua Artur Azevedo, 1147 — Pinheiros.

3. Gelateria Diblu

В районе Вила-Нова-Консейсао Diblu предлагает отличные варианты для тех, кто ищет здоровое лакомство. Мороженое здесь готовят без рафинированного сахара, лактозы или пшеницы. Вкусы лёгкие и необычные.

Мнение шефа:

Кайо Кампос (Botanikafé): "Лёгкие и невероятно вкусные мороженые."

Адрес: Rua Diogo Jacome, 591 — Vila Nova Conceição.

4. Walnuts — Креативное мороженое

В районе Вила-Мариана Walnuts удивляет креативными вкусами с сезонными фруктами. Мороженое можно попробовать в рожке, милкшейке или с кофе.

Мнение шефа:

Сузана Голдфарб (Shuk Falafel & Kebabs): "Интересные и сбалансированные вкусы."

Адрес: Rua Joaquim Távora, 1183 — Vila Mariana.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

